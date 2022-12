Guai in vista per Sermin: come rivelano le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia ben presto la moglie di Sabahattin riceverà un atto giudiziario da parte di Hunkar e Demir che la metterà in crisi. Dopo aver scoperto che è stata proprio la cugina a denunciarlo per aver sparato a Yilmaz, Yaman si prometterà di vendicarsi e questa vendetta non tarderà ad arrivare.

Demir e sua madre chiederanno a Sermin la restituzione in breve tempo di tutto il denaro che negli anni le hanno concesso. La donna non potrà fare altro che chiedere di nuovo l'aiuto di Yilmaz, il quale non si sottrarrà neanche stavolta.

Demir furioso con la cugina Sermin

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano ancora una volta sulla figura di Sermin. Dopo aver scoperto che la cugina lo ha messo nei guai con la guardia civile rivelando che è stato lui l'artefice della sparatoria ai danni di Yilmaz, Demir deciderà di andare da lei per chiedere spiegazioni. Su tutte le furie, Yaman sarà quasi sul punto di uccidere Sermin, ma l'arrivo di Hunkar impedirà che avvenga il peggio.

Dopo a casa impedito che la nipote venga uccisa, Hunkar ribadirà alla nipote la sua irriconoscenza per tutto l'aiuto economico fornito negli anni per permettere alla figlia Betul di studiare a Parigi.

Non passeranno molti giorni che Sermin si vedrà recapitare un atto legale ufficiale da parte di Hunkar e Demir in cui le verrà chiesta la restituzione di molto denaro, tutto quello da lei percepito negli anni passati.

Sermin sarà disperata, perché chiaramente non avrà a disposizione tutti i soldi che la famiglia chiede indietro. Su tutte le furie e con tanto di accetta, Sermin andrà a casa della zia e per entrare distruggerà la porta che divide al sua proprietà da quella degli Yaman.

Sermin chiede aiuto ad Yilmaz

Hunkar non si farà intimidire e ribadirà di aver chiesto indietro solo ciò che è suo e nulla di più.

Sermin allora deciderà di raccontare il fatto al marito Sabahattin il quale, non disponendo di denaro, si offrirà di vendere la sua auto per poter racimolare un po' di soldi. A questo punto, giunta alla disperazione, Sermin si rivolgerà di nuovo a Fekeli e Yilmaz. Quest'ultimo coglierà l'occasione per mettersi ancora una volta contro il suo nemico Demir.

Infatti, Yilmaz prometterà a Sermin di ingaggiare degli avvocati per capire se l'atto ricevuto possa essere impugnato e inoltre prometterà alla donna di destinare una borsa di studio alla figlia Betul affinché la ragazza possa arrivare alla laurea con serenità.