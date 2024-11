Nelle prossime puntate di Endless love, l'ennesimo piano di Emir per uccidere Kemal fallirà. Il ragazzo non morirà tra le fiamme dell'incendio appiccato da Emir, ma verrà salvato da Hakan. Ovviamente, Kemal sarà pronto a vendicarsi, ma Hakan proverà a farlo ragionare: che cosa ne sarebbe di Nihan e Deniz se lui dovesse morire? Kemal sarà chiaro: per lui sarebbe un onore morire per la sua bambina e Nihan.

L'ennesimo piano di Emir per uccidere Kemal

Emir organizzerà l'ennesimo piano per uccidere Kemal. Sa che Nihan ha comprato una casa per lei, la sua bambina e Kemal, e la cosa lo farà talmente arrabbiare, al punto che pianificherà di dargli fuoco.

Non basterà bruciare il nuovo nido d'amore dei due ragazzi, vorrà che Kemal muoia tra quelle fiamme.

Verrà a conoscenza che Nihan ha iniziato a sistemare la casa, ordinando alcuni barattoli di vernice in un negozio di ferramenta. Dettaglio molto utile per il suo piano, che gli servirà per tenere Nihan lontana da Kemal. Emir sceglierà con cura il momento in cui agire: quando Nihan e Kemal non saranno in compagnia di Deniz.

Nihan prova a salvare la vita di Kemal

Nihan riceverà una telefonata dal commesso del negozio di vernici: i barattoli da lei ordinati sono pronti, ma non posso consegnarli a domicilio. Nihan si recherà in negozio, mentre Kemal rimarrà da solo a casa. Riceverà la visita degli uomini di Emir, da cui non riuscirà a difendersi, visto che lo addormenteranno con una dose massiccia di cloroformio.

Su ordine di Emir, daranno fuoco alla casa, lasciando Kemal dentro. Insospettita dalla successione degli eventi, Nihan tornerà a casa e troverà Kemal tra le fiamme. Proverà a salvarlo, ma per lei sarà troppo pesante per portarlo fuori. Emir andrà in soccorso della moglie, temendo che possa morire. Lei gli chiederà una mano per salvare Kemal, ma lui non ne avrà la minima intenzione.

Hakan salva la vita di Kemal

Nihan sarà salva, ma in lacrime. Temerà per le sorti di Kemal, senza pensare che avrà un salvatore. Sarà Hakan a salvargli la vita. Lui in realtà stava seguendo Emir per ucciderlo, ma quando il tentativo è fallito, ha preferito salvare la vita a una persona che stima per davvero.

Kemal vorrebbe subito attaccare Emir, ma Hakan lo bloccherà: "Sai che vuole liberarsi di te".

Kemal, però, sembrerà non avere paura: "Non ho paura di nessuno, per me sarebbe un onore morire per Deniz e Nihan". "Non capisci che questa sarebbe una vittoria per Emir? E cosa mi dici di Nihan e Deniz? Se ti succedesse qualcosa, che cosa ne sarebbe di loro? Pensi che piangere sulla tua lapide possa servire a qualcosa?", dirà Hakan, provando a farlo ragionare, e a quanto pare ci riuscirà.