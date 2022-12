Continuano ad andare in onda le puntate de Il Paradiso delle Signore 7. Grandi novità attendono i telespettatori durante le puntate che verranno trasmesse dal 26 a 30 dicembre. In particolare sia Vittorio che Gemma scopriranno della relazione di Roberto con Mario Oradei. Tra Gemma e Roberto sembrerà nascere una bella amicizia. Tancredi farà il suo arrivo a Milano, dopo aver visto la moglie nella campagna promozionale del Paradiso. Adelaide e Marcello si alleeranno ancora un volta contro Umberto, e riusciranno a sottrargli un affare molto importante.

Trame Il Paradiso delle signore al 30 dicembre: Vito organizza una sorpresa a Maria

Lamantia, per scusarsi con Maria dell'appuntamento saltato, le organizzerà una sorpresa. Tutti al Paradiso ammireranno il cartellone pubblicitario con il volto di Matilde. Proprio quest'ultima deciderà di lasciarsi andare con Vittorio e gli confesserà i suoi sentimenti. Anche Tancredi vedrà la moglie nella foto pubblicitaria e sembrerà non esserne per nulla contento. Marcello avrà una buona intuizione per soffiare un affare a Umberto, creando una società di comodo con Adelaide dove i loro nomi non compariranno. Grazie a questa mossa, la contessa e Barbieri soffieranno Palazzo Andreani a Umberto.

Intanto continueranno i tentativi di Marcello per riconquistare Ludovica.

Al Paradiso arriveranno due artisti e Irene sarà interessata a uno di loro, tanto da volerlo conquistare; questo scatenerà la gelosia di Alfredo. Ezio e Veronica torneranno a farsi vedere insieme in pubblico durante una festa al Circolo.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 26 al 30 dicembre: Vittorio teme Tancredi

Sia Gemma che Vittorio capiranno che Roberto ha una relazione con Mario Oradei.

Quando Roberto scoprirà che Gemma ha capito tutto, deciderà di parlarle. La giovane Zanatta capirà il rischio che potrebbe correre Roberto e i due diventeranno molto amici.

A Milano farà il suo arrivo Tancredi, che si presenterà davanti alla moglie e a Vittorio. A Villa Guarnieri ci sarà un duro scontro tra Frigerio e il marito: Tancredi vorrà fare di tutto per riconquistare la moglie, e quando quest'ultima e Vittorio staranno per partire insieme per un viaggio di lavoro, il fratello di Marco farà una mossa sorprendente.

Conti inizierà a temere che Tancredi possa riprendersi sua moglie. Irene organizzerà un'uscita a quattro e coinvolgerà anche Maria. Vito si sentirà deluso da Maria e cercherà il conforto di Armando. Cipriani fingerà di essersi fidanzata con Michele, così che Perico non la corteggi più. Alfredo, però, affronterà quello che lui crederà essere il suo rivale in amore e scoprirà che in realtà Irene gli ha mentito.