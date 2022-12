Uomini e donne tornerà presto in onda su Canale 5 con le nuove puntate, ma nel frattempo continuano le registrazioni ricche di colpi di scena. Caos in studio per la situazione che si è creata tra Gemma e Alessandro. I due continuano a vedersi, nonostante il cavaliere abbia ribadito di voler frequentare Pamela. Ma non è finita qui, perché Paola ha avuto un acceso litigio con Alessandro, puntando il dito contro lui. A complicare le cose l'intervento di Cristina che, spiazzando tutti in studio, ha detto di aver sentito il cavaliere e di avere un interesse per lui.

Gemma vuole Alessandro, Paola perde le staffe: U&D anticipazioni

Nella registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta il 28 dicembre, è successo di tutto. In studio, Gemma ha raccontato di voler vedere Alessandro, cavaliere che le piace molto. Peccato che non sia l'unica. Alessandro, infatti, sta vedendo anche Pamela.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni nella sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover Gemma ha accettato di 'dividere' Alessandro, consapevole che si stia vedendo anche con Pamela. A quel punto è intervenuta Paola, che ha puntato il dito contro il cavaliere, arrampicandosi sugli specchi per la questione della scelta dello stesso hotel. Ma non è finita qui.

Armando furioso con Cristina, caos nello studio di Uomini e Donne

Successivamente è intervenuta Cristina Tenuta, che a dispetto di ogni previsione, ha detto di essere interessata ad Alessandro. Non solo: lo avrebbe anche sentito telefonicamente. Inutile dire che le sue parole hanno fatto infuriare Armando, che si è scagliato contro di lei.

Tina e Gianni si sono schierati dalla parte di Armando, che ormai non crede più alla buona fede di Cristina. Non sembra essere un anno particolarmente fortunato per Incarnato, a quanto pare. Gli animi si sono scaldati e Maria De Filippi è stata costretta a intervenire per calmare le acque, non senza difficoltà.

Gloria dà un altro due di picche a Riccardo: nuove anticipazioni U&D

Continuando con le nuove anticipazioni che arrivano dalla puntata registrata il 28 dicembre, c'è stato spazio anche per parlare di Riccardo e Gloria.

Stando agli spoiler, Gloria ha detto ancora una volta di non avere intenzione di provare a uscire con Riccardo. Pare che ora sia interessata a Umberto. Che futuro dunque avrà Guarnieri a Uomini e Donne?

Infine, al trono classico non ci sono state novità. Federico ha chiesto a Maria De Filippi di voler fare due altre esterne 'belle' con le sue due corteggiatrici per poi arrivare alla scelta finale. La nuova registrazione è in programma per giovedì 29 dicembre e sicuramente non mancheranno i colpi di scena.