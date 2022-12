Anche quest'anno il dating show di Maria De Filippi Uomini e donne si conferma come uno dei programmi più visti di Canale 5: nel corso dell'ultima registrazione di una nuova puntata si è assistito alla solita girandola di sorprese partendo dall'assenza di Pinuccia, che non era in studio e la cui presenza non è prevista neanche nei prossimi appuntamenti. La dama, come noto, ha fatto adirare la conduttrice a causa di alcuni comportamenti avuti nei confronti di Alessandro, 'perseguitato' nonostante avesse chiarito più volte di volere solo un'amicizia.

In puntata Gemma ha invece scelto di ballare con una new entry, Alessandro, il tutto mentre Federico è stato protagonista di una bellissima esterna con Vincenza (provocando l'ira di Elena) mentre Gloria ha deciso di dare il ben servito a Riccardo che si è presentato a casa sua con il nipote.

Anticipazioni Uomini e Donne: Federico e Lavinia non entrano in studio

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne avvenuta il 9/12, Federico è tornato in studio dopo aver trascorso qualche giorno a casa a causa della positività al Covid. Il ragazzo sembrerebbe tra tutti quello più vicino alla fatidica scelta. Maria infatti ha fatto vedere l'esterna tra il giovane tronista e Vincenza. I due hanno trascorso del tempo insieme e sono stati molto bene: negativa è stata ovviamente invece la reazione di Elena letteralmente infuriata col tronista.

Per quanto riguarda invece il trono over, Riccardo ha deciso di giocarsi un'ultima carta presentandosi sotto casa di Gloria insieme al nipote con l'obiettivo di riconquistarla. La donna ha però fatto cenno di avere degli impegni e non è scesa facendo capire di voler voltare pagina.

Maria ha rimproverato Pinuccia

Durante la registrazione del 9/12 è risultata assente in studio Pinuccia, sembrerebbe che la donna abbia abbandonato il programma per volere della conduttrice Maria De Filippi.

Nel corso di una recente registrazione (non ancora andata in onda) infatti, la De Filippi avrebbe rimproverato la signora di Vigevano perchè continua ad importunare Alessandro, il cavaliere che ha frequentato nella precedente edizione. Importanti novità riguardano anche Gemma che in puntata si è concessa un ballo con un nuovo cavaliere di 52 anni di nome Alessandro. Sarà una nuova fiamma della dama torinese? Nello studio più criticato ma anche amato dagli italiani non sono mancati i commenti di Tina.