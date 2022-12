Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana che sta riscuotendo un notevole successo al punto da essere ormai giunta alla sua settima stagione, continuando a regalare molteplici colpi di scena. In particolare, nel corso del prossimo episodio in onda il 13 dicembre su Rai 1 a partire dalle 15:55, non potranno mancare nuovi e avvincenti eventi che vedono coinvolti alcuni dei personaggi principali.

Per l'esattezza, l'attenzione è posta su Stefania Colombo, la quale è presa da tutti i preparativi in vista dell'imminente partenza.

Stefania e il suo fidanzato Marco hanno deciso di dare una svolta nelle loro vite, trasferendosi negli Stati Uniti. Pertanto, al magazzino meneghino l'intero staff si è dato da fare per organizzarle una festa di addio.

La festa per Stefania al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, mentre tutti sono intenti ad ultimare i preparativi per la festa in onore di Stefania, quest'ultima inizia ad avere dei ripensamenti. Si lascia assalire dai numerosi dubbi in merito alla sua partenza. Non è più convinta di voler compiere un passo così importante.

Nel contempo, Alfredo è intenzionato a chiedere a Clara di gareggiare in bicicletta, convinto che possa essere la persona giusta.

Tuttavia, Clara non è affatto d'accordo, finendo per rifiutarsi di prendere parte all'evento.

Un duro confronto al Paradiso tra Gloria e Veronica

Intanto, Veronica continua ad essere particolarmente irritata per la vicinanza tra Ezio e la sua ex moglie. Ciononostante, cerca di mantenere nascosto il suo stato d'animo a Gemma per non farla preoccupare inutilmente.

Successivamente, però, Gloria si rende conto della situazione e ci tiene a chiarire la questione con Veronica. Va da lei per avere un confronto, ma non ottiene il risultato sperato. Difatti, si scontra con un muro perché Zanatta si mostra molto dura nei suoi confronti. Gemma, nel frattempo, assiste all'intera vicenda e decide di rivelare tutto a Stefania.

Infine, Marcello è alle prese con gli ultimi dettagli per la festa organizzata in onore di Adelaide. La direttrice del Paradiso è ancora molto scossa a causa dei recenti avvenimenti. Aveva sperato di poter riconquistare Umberto. Invece, quest'ultimo, ha compiuto un gesto inaspettato, dando una svolta decisiva alla sua relazione con Flora, chiedendole addirittura di sposarlo. Tuttavia, Marcello ha a cuore i sentimenti della Contessa, la quale è stata molto disponibile nei suoi confronti. Per ricambiare il favore, decide di dedicarle una serata speciale per rallegrarla.