Le nuove puntate di Uomini e donne Donne terranno alta l'attenzione dei tanti telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni si soffermano su Riccardo Guarnieri, che dopo aver chiuso la conoscenza con Gloria, avrà modo di rivedere Ida Platano, la sua ex fidanzata, che farà ritorno in studio mano nella mano con il suo nuovo compagno Alessandro Vicinanza. Il cavaliere tarantino, a seguito di in breve ma intenso confronto con la coppia, scoppierà in lacrime e lascerà lo studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nel corso dei nuovi appuntamenti ci sarà spazio per parlare anche del Trono Classico.

Federico Nicotera si lascerà trasportare dalle emozioni con Carola, scatenando la gelosia di Alice.

Anticipazioni U&D: Guarnieri discute con Platano e Vicinanza e crolla emotivamente

Insomma, nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza torneranno in studio in qualità di ospiti. Da un breve dibattito, emergerà che Riccardo Guarnieri ha scritto dei messaggi alla sua ex, un gesto che in studio scatenerà una certa rabbia in Alessandro Vicinanza. I due cavalieri inizieranno ad accusarsi a vicenda, dando il via a un botta e risposta.

Riccardo - sentendosi del tutto incompreso - scoppierà improvvisamente in lacrime e abbandonerà lo studio della trasmissione. Guarnieri non nasconderà di sentirsi in qualche modo ancora legato alla sua ex, malgrado quest'ultima abbia deciso di voltare completamente pagina, spalancando del porte del suo cuore ad Alessandro.

Uomini e Donne, trono classico: Federico Nicotera e Carola sempre più vicini, Alice delusa

Le nuove puntate di Uomini e Donne, vedranno protagonista anche Federico Nicotera. Il giovane tronista uscirà in esterna con Carola, tra i due scatterà un bacio passionale: Alice nel vedere la clip dell'esterna resterà senza parole.

Il colpo di scena arriverà però quando, la stessa Alice verrà invitata da Federico a ballare al centro dello studio, a questo punto Carola improvvisamente si sentirà messa da parte.

Ulteriori dettagli in merito verranno svelati nel corso della messa in onda su Canale 5 delle nuove puntate del dating show.

U&D a ridosso nel Natale andrà temporaneamente in pausa, per poi riprendere la regolare messa in onda nel mese di gennaio. L'arrivo del nuovo anno di fatto aprirà una nuova stagione, che porterà Maria De Filippi ad annunciare ai suoi fedeli telespettatori nuovi tronisti e nuove troniste.