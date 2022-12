Un'anticipazione che ha spiazzato i fan di Uomini e donne alcuni giorni fa, è quella sull'assenza in studio di una dama storica del parterre. All'ultima registrazione del dating-show che c'è stata, non ha partecipato Pinuccia Della Giovanna e nessuno ha mai fatto accenno ai motivi. In rete, dunque, si ipotizza che la signora di Vigevano potrebbe essere stata cacciata da Maria De Filippi dopo il finto svenimento che ha fatto preoccupare tutti gli addetti ai lavori.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

La "furia" di Maria De Filippi potrebbe aver colpito ancora: da giorni, infatti, si vocifera che la presentatrice di Uomini e Donne avrebbe reagito malissimo al finto svenimento di Pinuccia in una recente registrazione.

La dama del Trono Over ha fatto spaventare la padrona di casa e tutta la redazione sdraiandosi per terra mentre litigava animatamente con Tina Cipollari. Le anticipazioni che circolano in rete da poco più di una settimana, fanno sapere che la conduttrice è intervenuta immediatamente per soccorrere la 80enne, accorgendosi solo in un secondo momento che era tutta una "sceneggiata".

Il fatto che Della Giovanna abbia fatto finta di perdere i sensi nel corso delle riprese del dating-show, avrebbe fatto arrabbiare molto Maria, da sempre attentissima sulla salute dei protagonisti del cast più in avanti con gli anni.

I rumor sulla mancata partecipazione a Uomini e Donne

Ad avvalorare la tesi secondo la quale De Filippi sarebbe andata su tutte le furie per il finto svenimento di Pinuccia potrebbero essere le anticipazioni dell'ultima registrazione che c'è stata.

Lo sorso 29 novembre, infatti, che ha partecipato alle riprese di Uomini e Donne ha fatto sapere che la dama di Vigevano non era in studio e di lei non si è mai parlato.

L'assenza di Della Giovanna nel parterre del Trono Over, però, sta facendo discutere i fan, che stanno supponendo che il tutto potrebbe essere collegato alla sceneggiata della settimana precedente.

Un'ipotesi piuttosto condivisa tra gli spettatori del programma di Canale 5, dunque, è che Maria potrebbe aver cacciato Pinuccia dopo la finta perdita di sensi che ha fatto allarmare sia lei che tutti i presenti in quel momento.

Gli scontri per Alessandro a Uomini e Donne

Tra Maria e Pinuccia, però, ci sono stati già dei dissapori in passato.

La presentatrice di Uomini e Donne, ad esempio, ha reagito molto male quando si è accorta che la dama chiedeva insistentemente un appuntamento ad Alessandro.

Per difendere il cavaliere Rausa, dunque, De Filippi ha alzato la voce con la signora di Vigevano: nonostante il rimprovero davanti a tutti, però, Della Giovanna non ha mai mollato la presa e crede tutt'ora nella possibilità di fidanzarsi con il pugliese che le fa battere il cuore da oltre due anni.

Il protagonista del Trono Over, però, non cambia idea e continua a dire di volere solamente un'amicizia con la collega di parterre.

L'assenza di Pinuccia alla registrazione che c'è stata il 29 novembre (le prossima riprese sono previste per venerdì 9 dicembre), suona strana a molti spettatori, anche perché non è mai capitato prima che la 80enne saltasse qualche puntata.

Se la conduttrice Mediaset ha davvero mandato via l'antagonista di Tina Cipollari in seguito al suo finto svenimento, si scoprirà solo con il tempo e non prima di una settimana: le anticipazioni che trapeleranno sui prossimi appuntamenti (gli ultimi prima della pausa natalizia), faranno chiarezza sulla dama e sulla sua presenza nel cast del programma che potrebbe aiutarla a trovare l'anima gemella anche alla sua veneranda età.