Sfuriata da parte della presentatrice di U&D nel corso della puntata del 7 dicembre: Maria De Filippi ha difeso Silvia dagli attacchi che Biagio le stava facendo pur di giustificare la fine della loro conoscenza. Nel vedere il cavaliere insistere su quanto sarebbe stato sincero in ogni situazione, la padrona di casa del dating-show ha perso le staffe e l'ha accusato di aver speculato sulla morte del marito della dama solo per avere qualche rapporto intimo.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La puntata di U&D di mercoledì 7 dicembre, è stata caratterizzata da varie sfuriate di Maria De Filippi: dopo aver invitato il signor Mario a lasciare il programma per la brutta figura che ha fatto con Gemma, la presentatrice ha "sentenziato" sul comportamento di un altro membro del parterre maschile.

La padrona di casa del dating-show ha ascoltato in silenzio il racconto della settimana, che Biagio e Silvia hanno trascorso tra telefonate e incontri: è stata la dama a ricercare il napoletano dopo la chiusura della registrazione precedente.

La frequentazione tra i due non ha preso la piega che la donna sperava, anzi Di Maro è arrivato al punto di volerla allontanare un'altra volta perché il loro modo di vedere una relazione sono opposti.

Nel sentire il cavaliere puntare il dito contro la persona con la quale ha anche avuto una relazione fino a pochi giorni prima, la conduttrice ha deciso di intervenire con durezza.

L'affondo al personaggio di U&D Over

Biagio ha continuato a giustificarsi dicendo di non aver fatto nulla di male, ma Maria l'ha interrotto per ricordargli che Silvia aveva creduto in lui e si era fidata nonostante il suo difficile passato.

Un parere piuttosto crudo che De Filippi ha espresso durante la puntata di U&D del 7 dicembre, è il seguente: "Ma l'hai capito che lei cerca l'amore e non solo intimità?".

Secondo la conduttrice Mediaset, dunque, il cavaliere del Trono Over avrebbe preso in giro la dama raccontandole di volere le sue stesse cose in una relazione, ma con il solo obiettivo di avere dei rapporti fisici.

Di Maro ha continuato a dire che tutto quello che c'è stato tra lui e Silvia è stato voluto da entrambi, a quel punto che la padrona di casa del dating-show ha alzato ancora di più la voce.

"Biagio, quello che hai fatto è vergognoso. Hai speculato sulla morte di suo marito, è grave", ha detto Maria mentre la dama si commuoveva e chiedeva di lasciare lo studio per prendere aria.

Attesa per il ritorno di Ida a U&D

L'appuntamento odierno con U&D si è concluso con un ballo al centro che Maria ha chiesto a dame e cavalieri di fare per smorzare un po' la tensione che c'era in quel momento: Biagio, dunque, non ha potuto replicare ed è rimasto al suo posto nel parterre con gli occhi bassi.

La settimana di programmazione del dating-show, dunque, è finita così: l'8 il 9 dicembre UeD non andrà in onda e riprenderà lunedì 12 con tanti colpi di scena.

Tra gli altri temi che devono ancora essere affrontati nella registrazione che è stata trasmessa in tv a partire da oggi, ci sono: il ritorno in studio di Ida e Alessandro (la coppia è stata ospite dopo il fidanzamento per aggiornare il pubblico su come vanno le cose lontano dai riflettori, la forte lite tra Tina e Pinuccia, il primo bacio tra Carola e Federico e il finto svenimento di Pinuccia

Le prossime riprese, invece, sono previste per venerdì 9 dicembre e si vocifera che il tronista Nicotera possa anche fare la sua scelta.