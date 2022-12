Nella soap opera di Rai 3 Un posto al sole di recente è nata una storia nata tra Nunzio e Alice.

Alice ha fatto davvero di tutto per conquistare Nunzio e farlo capitolare, incurante del fatto che fosse fidanzato con Chiara, al momento ancora in clinica.

Come svelano gli spoiler, presto Chiara tornerà a Napoli, rischiando di scoprire il tradimento del fidanzato. Ma Alice testardamente non mollerà la presa.

Chiara torna a Napoli: Upas spoiler

La giovane Petrone ha deluso le aspettative di Nunzio, che sperava in un suo ritorno per le vacanze natalizie.

Così però non è stato. Chiara non se la sente di passare giorni così speciali nei posti in cui è stata tanto felice con suo padre, che ora non c'è più e verso il quale nutre ancora un profondo senso di colpa.

Arrabbiato e malinconico nello stesso tempo, Nunzio ha ceduto alle pressioni di Alice. I due hanno passato una serata insieme, che sarebbe dovuta essere una singola parentesi. Così però non è stato, visto che ora i due continuano a vedersi.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Chiara cambierà idea e tornerà a Napoli, per fare una sorpresa a Nunzio. Ma la brutta sorpresa la riceverà lei stessa.

Nunzio e Alice continuano la loro relazione segreta: Upas spoiler dicembre

Come raccontano gli spoiler dei prossimi episodi Nunzio proverà a frenare con Alice, ma non ci sarà nulla da fare.

La giovane nipote di Marina sa quello che vuole e non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

Dal canto suo, anche Nunzio inizierà a non poter fare a meno di Alice, anche se sarà comunque innamorato della sua fidanzata, alla quale ha promesso di un matrimonio.

Dunque, non sarà facile per lui destreggiarsi tra due relazioni parallele, rischiando di essere scoperto da Chiara, che non perdonerebbe mai un tradimento, proprio quando lei era lontana per uscire dalla sua dipendenza.

Chiara scopre il tradimento di Nunzio?

Che cosa succederà quando Chiara tornerà a Napoli? Alice continuerà con la sua ostinazione, decisa ad avere Nunzio tutto per sé dopo aver capito che non si tratta di una semplice infatuazione. Stando a stretto contatto con lui al bar Vulcano, non sarà difficile farlo capitolare.

Del resto, anche Nunzio sembra apprezzare molto la bellezza e la spensieratezza di Alice, tanto da arrivare a tradire la ragazza alla quale aveva promesso di passare tutta la vita con lei.

Prima o poi, Chiara dovrà fare i conti con l'amara verità e per lei sarà un altro trauma, dopo la fatica di uscire dalla sua dipendenza.