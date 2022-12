Nelle puntate di Un posto al sole del 2023 è stata preannunciata una svolta tragica per Alice. Fino a questo momento, la sua storyline ha avuto toni, tutto sommato, molto leggeri. L'arrivo della ragazza aveva rappresentato una sorta di ventata d'aria fresca nelle trame dei vari personaggi. A quanto pare però tale vicenda è destinata a cambiare bruscamente.

Le anticipazioni rivelano infatti che Alice presto si troverà ad affrontare una situazione estremamente drammatica. Ma di cosa potrebbe mai trattarsi? A seguire verranno analizzate le nuove trame per cercare di risolvere questo mistero.

Un posto al sole: Alice potrebbe prendere il posto di Chiara

Nell'episodio di Un posto al sole, andato in onda mercoledì 27 dicembre, c'è stato un primo campanello d'allarme, per quello che sarà un cambio totale di direzione della narrazione di questa storyline. Nunzio (Vladimir Randazzo), dinanzi alle avance insistenti di Alice (Fabiola Balestriere), ha fermato la ragazza trattandola in modo piuttosto brusco. Dopo questa parentesi, la trama riacquisterà i toni leggeri mostrati finora.

Gli spettatori potranno assistere al veglione di Capodanno organizzato da Alice e ai goffi tentativi di Nunzio di nascondere la sua relazione alla fidanzata. Le anticipazioni rivelano che Chiara in realtà capirà quanto è successo infatti, prima di andare via, darà a Nunzio il via libera per una nuova relazione.

La partenza della giovane Petrone potrebbe quindi rappresentare una sorta di passaggio d testimone tra lei e Alice. Lo sviluppo della trama più classico vedrebbe Nunzio e la nipote di Marina diventare una coppia, ma a quanto pare le cose non andranno esattamente così

Un posto al sole: il probabile ritorno di Elena

Le anticipazioni rivelano infatti che, in seguito alla partenza di Chiara, Alice dovrà affrontare una situazione drammatica.

Purtroppo non vengono dati molti dettagli su questa vicenda, vengono però rivelati alcuni indizi molto interessanti.

A quanto pare questa nuova situazione metterà fortemente in ansia Marina (Nina Soldano) e getterà le basi per il ritorno di un personaggio, molto atteso. Facile pensare che questa trama farà da apripista al ritorno di Elena (Valentina Pace).

Ma cosa potrebbe mai essere successo ad Alice, di così grave, da spingere sua madre a lasciare Londra?

Un evento drammatico sta per arrivare

Le fonti ufficiali parlano di una verità tutta da dimostrare che metterà contro personaggi finora andati molto d'accordo. Davvero poco per capire cosa potrebbe succedere. Le poche righe sembrano escludere malattie, ma le altre ipotesi restano aperte. Nunzio potrebbe fare del male ad Alice? La ragazza potrebbe fare qualche scelta "sbagliata"? Tra le ipotesi più caldeggiate dai fan c'era quella di una gravidanza indesiderata per Alice. Ipotesi difficile ma non impossibile.

C'è poi chi ha pensato semplicemente che Alice abbia deciso di mollare gli studi per rimanere a Napoli vicino a Nunzio.

Ipotesi molto probabile, che potrebbe comunque succedere, ma le anticipazioni parlano di un evento drammatico, quindi dovrebbe esserci dell'altro. Non resta che attendere per capire meglio gli sviluppi di questa vicenda.