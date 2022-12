Incredibili colpi di scena avverranno negli episodi futuri di Terra Amara, in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Yilmaz Akkaya capirà la vera natura del matrimonio tra Yaman e Altun.

Terra amara, anticipazioni: problemi per Yilmaz prima del matrimonio con Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara inerenti gli episodi futuri della soap opera rivelano che Yilmaz farà luce sullo sposalizio dell'ex fidanzata.

Tutto inizierà quando Zuleyha verrà accusata da Demir di essere in attesa di un bambino dal suo rivale.

Per questo motivo, la donna deciderà di abbandonare la camera che condivideva con il consorte per prendere alloggio in un'altra ala dell'immensa fattoria. La suocera, intervenuta nel parapiglia dei due coniugi, cercherà di far cambiare idea alla nuora, sebbene invano.

Nel frattempo, Yilmaz avrà dei problemi da risolvere prima del matrimonio con la pediatra. Difatti, scoprirà che suo suocero ha declinato l'invito per il grande evento. Per questo motivo, l'uomo si recherà a trovarlo al suo posto di lavoro, dove lo affronterà a muso duro. Sarà in questa circostanza che Akkaya minaccerà il padre di Mujgan di raccontare a tutti il suo segreto, se si azzarda a non presenziare all'evento.

Demir crede che la consorte aspetti un figlio dal suo nemico

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Demir apparirà furioso poiché sicuro che sua moglie aspetti un figlio dal suo nemico. Il ricco imprenditore, a questo punto, non esiterà a fermarlo per la strada, tanto da sfidarlo a duello. Un fattaccio che arriverà alle orecchie della signora Yaman e di Fekeli.

Questi ultimi appariranno d'accordo che Demir abbia infranto il loro patto di pace armata. A tal proposito, Ali pregherà l'amata di intervenire alle nozze del suo figlioccio.

Ed ecco, che per Mujgan arriverà il giorno più bello della sua vita. Le amiche, infatti, l'aiuteranno a mettersi il prezioso abito da sposa. La pediatra tirerà un sospiro di sollievo quando scoprirà che i suoi genitori hanno accettato l'invito.

A tal proposito, il banchetto nuziale coinvolgerà tutti i residenti di Cukurova. La sposa sembrerà convinta che Yilmaz abbia finalmente dimenticato Zuleyha, se la verità non fosse ben altra.

Akkaya apprende che Zuleyha non si è sposata per amore

La mattina dopo, Akkaya sembrerà visibilmente abbattuto. Difatti, il suo pensiero volerà sull'ex fidanzata, arrivando a fare una sorprendente scoperta. Il figlioccio di Fekeli scoprirà che Hunkar aveva preteso che Zuleyha diventasse la moglie di Demir dopo aver trovato un bigliettino nel suo passaporto. In questo modo, l'ex meccanico si renderà conto che Altun non aveva sposato il suo nemico per amore ma solo per salvarlo da morte certa.