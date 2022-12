Continua l'appuntamento con Un posto al sole, che sta regalando ai telespettatori nuove emozioni negli episodi inediti che stanno andando in onda su Rai 3. Nelle prossime puntate al centro dell'attenzione ci saranno Silvia e Giancarlo, che non sembrano vivere il loro amore con la stessa intensità.

Le nuove anticipazioni riferite agli episodi che andranno in onda nel mese di dicembre 2022 svelano che Silvia, in maniera del tutto inaspettata, finirà per tradire Giancarlo, rimescolando di nuovo le carte in tavola e creando non poco scompiglio.

Silvia delude Giancarlo: Un posto al sole anticipazioni dicembre

Ormai Silvia ha fatto la sua scelta, lasciando Michele per vivere la sua storia d'amore con Giancarlo. Tuttavia sembra che non sia così convinta di andare fino in fondo. Se fosse sicura del suo sentimento avrebbe accettato di sposarlo, senza prendere continuamente tempo.

I reali sentimenti di Silvia diventeranno molto più chiari nel corso delle vacanze di Natale che passerà con la sua famiglia.

Le anticipazioni di Un posto al sole del mese di dicembre rivelano che Silvia sarà impegnata a organizzare una cena prima delle vacanze natalizie, facendosi aiutare dalla figlia Rossella e anche da Michele.

Si rispolvereranno così le care abitudini familiari prima della separazione conseguente all'inizio della storia con Giancarlo.

Ad aggiungersi alla cena di famiglia quest'anno ci sarà anche Riccardo, il fidanzato di Rossella, che avrà un ruolo determinante nello svolgersi degli eventi.

Silvia tuttavia non inviterà Giancarlo, che si sentirà completamente escluso dalla sua vita, messo da parte per l'ennesima volta.

Riccardo corre in ospedale per un'emergenza: anticipazioni Un posto al sole

Quando arriverà il momento di cenare al campanello di casa suonerà Nunzio, che porterà la cena a domicilio. Tutto sembrerà perfetto, fino a quando Rossella non avrà un imprevisto.

Riccardo è stato fermato in ospedale per un'emergenza e dovrà rimanere lì anche in occasione della cena organizzata da Silvia, perché un collega gli ha chiesto aiuto.

Rossella non se la sentirà di lasciarlo solo, così lo raggiungerà in reparto.

Silvia tradisce Giancarlo: Un Posto al sole spoiler

Michele vedrà Silvia vestita di tutto punto e la guarderà con gli occhi innamorati di una volta, facendole i complimenti. La cena inizia e i due iniziano ad assaporare i frutti di mare prepararti da Nunzio.

Michele si macchierà la camicia. Silvia, premurosa come un tempo, cercherà di aiutarlo togliendogli la macchia e si avvicinerà molto all'ex marito. Secondo gli spoiler di Upas, Silvia e Michele saranno di nuovo insieme dopo un passionale bacio che li farà emozionare non poco.

Proprio sul più bello il cellulare di Silvia squillerà: a chiamarla è Giancarlo, il suo fidanzato. Che cosa succederà? Le puntate di Un posto al sole sono in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 e disponibili in modalità on demand su RaiPlay.