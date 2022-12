Nella tarda mattinata di martedì 13 dicembre, Ida si è esposta per commentare cosa si è scatenato sul web dopo la sua ospitata a U&D. In un paio di video che ha caricato sul suo profilo Instagram, la parrucchiera ha ribadito di essere innamoratissima di Alessandro e di non aver mai premeditato nulla: quest'ultimo riferimento, dovrebbe essere una risposta di Platano a chi ha ipotizzato che abbia sfoggiato lo stesso vestito di quando Riccardo le ha fatto la proposta di matrimonio solo per provocare l'ex.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La prima parte della puntata di U&D del 12 dicembre, è stata dedicata all'ospitata di Ida Platano: la bresciana è tornata in studio insieme ad Alessandro per aggiornare fan e curiosi sulla relazione iniziata poco più di un mese fa.

Chi ha assistito all'appuntamento del dating-show di martedì scorso, però, ha anche notato un particolare che a tanti è parso insolito: la dama, infatti, ieri indossava lo stesso vestito (e anche la stessa acconciatura) che aveva quando Riccardo le ha fatto la proposta di matrimonio alcuni anni fa.

Come dimostrano alcuni collage creati dai più attenti spettatori, per il suo ritorno in studio in coppia la parrucchiera ha scelto un look identico a quello di quando Guarnieri l'ha chiesta in moglie: una maglia dorata, un pantalone nero e un'alta coda di cavallo.

Un parere che hanno espresso alcuni scettici, è che Ida potrebbe aver optato per quell'abbigliamento solo per provocare l'ex fidanzato, con il quale non è affatto rimasta in buoni rapporti.

Il chiarimento della 'regina' di U&D

Se Riccardo non si è ancora espresso su questa possibile frecciatina da parte della ex, in queste ore Ida sembra aver smentito tutto in un video che è apparso sul suo account Instagram.

Nelle due Stories che ha pubblicato la mattina del 13 dicembre dal suo salone, la dama di U&D si è rivolta direttamente ai follower e ha detto: "Innanzitutto volevo ringraziare chi è felice per me, siete tanti.

Sto veramente benissimo".

"C'è anche chi non è contento per me, ma forse sono quelli insoddisfatti delle loro vite. Io sono felicissima con Alessandro e vi mostro quella che sono", ha aggiunto Platano prima di fare un velato riferimento alla polemica sul look che ha sfoggiato in puntata il giorno prima.

"Sono come mi vedete, non c'è nessuna premeditazione.

Queste sono assurdità, ma come vi vengono?", ha fatto sapere la parrucchiera nello sfogo social di stamattina.

L'amore dopo l'addio a U&D Over

Anche se non ha mai citato l'ex Riccardo, Ida ci ha tenuto a ribadire che nel suo presente c'è spazio solo per Alessandro e se ha messo lo stesso vestito del giorno in cui ha ricevuto la proposta da Guarnieri, è solo una casualità.

A riprova del fatto che il pugliese è solo un lontano ricordo, ci sono anche i tanti baci che Platano e Vicinanza si sono scambiati in studio mentre si parlava delle nuove frequentazioni del cavaliere. Quest'ultimo è stato messo alle strette da Gloria, scioccata nello scoprire che lui poche ore prima aveva baciato Rosita.

Sono passate più di cinque settimane da quando Ida ha lasciato il cast di Uomini e donne e, stando alle sue recenti dichiarazioni social, non ha alcuna intenzione di tornarci se non come ospite.

Non è da escludere, infatti, che Maria De Filippi inviti nuovamente la coppia ad una delle prossime registrazioni, magari dopo le vacanze di Natale, per sapere come procedono le cose.

Riccardo, intanto, pochi giorni fa ha ricevuto un altro "due di picche" da Gloria: la dama si è rifiutata di incontrare il protagonista del Trono Over nonostante lui l'abbia raggiunta sotto casa assieme al nipote.