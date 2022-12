Le vicende dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle signore, si preannunciano movimentate e ricche di colpi di scena anche nelle prossime settimane.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Rai 1 il 19 dicembre 2022, ci sarà un colpo di scena che vedrà protagonisti Gloria Moreau (Lara Komar) e Ezio Colombo (Massimo Poggio). I genitori di Stefania Colombo (Grace Ambrose) si riavvicineranno dopo aver deciso di collaborare professionalmente e tra loro scatterà un bacio.

Trama Il Paradiso, del 19 dicembre: Gloria non rivela ad Armando di aver baciato Ezio

Gli spoiler del 61° episodio in programmazione lunedì 19 dicembre a partire dalle ore 16:05 circa, annunciano che Ezio comunicherà a Vittorio (Alessandro Tersigni) che sarà Gloria la finanziatrice del suo progetto di lavoro. Intanto quest’ultima eviterà di riferire ad Armando (Pietro Genuardi) del bacio dato al padre di sua figlia Stefania. Successivamente Gemma (Gaia Bavaro) si confiderà con Roberto (Filippo Scarafia), parlandogli dei problemi che ci sono nella sua famiglia.

Al grande magazzino milanese tutti i dipendenti saranno amareggiati per la recente partenza di Marco (Moisè Curia) e Stefania: in particolare Alfredo noterà l’evidente tristezza della venere Irene, finendo per preoccuparsi.

Marcello vuole riconquistare Ludovica, Don Saverio apprende che Ezio non è ancora tornato a casa

In seguito Matilde (Chiara Baschetti) si accorgerà di un dettaglio: Vittorio non porta più la fede al dito.

Marcello (Pietro Masotti) invece sarà determinato a rifare breccia nel cuore della sua ex fidanzata Ludovica (Giulia Arena), da poco ritornata nel capoluogo lombardo.

Don Saverio (Andrea Lolli) apprenderà che il signor Colombo non è ancora ritornato a casa. Intanto lo stesso Ezio sarà sincero con la compagna Veronica (Valentina Bartolo), dicendole di aver deciso di accettare l’aiuto economico della sua ex moglie per potersi mettere in proprio sul piano lavorativo.

Anticipazioni dal 12 al 16 dicembre: il ritorno di Ludovica, la partenza di Marco e Stefania

Negli episodi dal 12 a 16 dicembre 2022, Veronica non accetterà che sia Gloria ad aiutare Ezio. Non si farà attendere un duro confronto tra la capocommessa e la madre di Gemma. Stefania dopo aver annunciato il trasferimento in America con Marco, avrà delle perplessità circa la sua partenza a causa della crisi in famiglia.

Vittorio invece, dopo aver raggiunto la moglie Marta (Gloria Radulescu) a Parigi, apprenderà di dover annullare il loro matrimonio.

Marcello organizzerà una serata al circolo per Adelaide (Vanessa Gravina), con l’obiettivo di farla riprendere a seguito del fidanzamento di Umberto (Roberto Farnesi) e Flora (Lucrezia Massari).

Ludovica ritornerà a Milano, dopo che aveva avvisato la contessa di Sant’Erasmo tramite una lettera, infine Marco e Stefania saluteranno tutti i loro conoscenti, essendo in procinto di lasciare la città.