Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato ampio spazio a Manlio Picardi. L'attore Paolo Maria Scalondro ha parlato a lungo del suo personaggio in un'intervista a TvSoap in cui ha svelato alcuni retroscena su questa vicenda.

A quanto pare l'attore non era d'accordo con l'idea che Manlio non partecipasse al funerale di sua figlia, ma ha compreso però che ci fossero ragioni legate alla produzione.

Paolo Maria Scalondro parla della scelta di non far partecipare Manlio al funerale di Susanna

L'attore ha rivelato di non aver condiviso, almeno inizialmente, la scelta di non far andare Manlio al funerale di sua figlia.

Queste le sue parole: "L'ho trovata un po' una contraddizione, e ho chiesto spiegazioni agli sceneggiatori. Manlio ha ricevuto una pena di cinque anni, quindi su di lui non pesava una grave condanna, di conseguenza non avrebbe avuto difficoltà a ricevere un permesso per partecipare al funerale".

Poi ha aggiunto: "Mi è sembrato dunque strano che, all’interno del carcere, non gli sia stato dato il permesso per partecipare al funerale, visto che i permessi esistono legalmente. Anche se ovviamente il detenuto deve partecipare con una scorta che ne controlli i movimenti".

L'attore ha però compreso che ci sono motivi che vanno al di là della semplice narrazione, infatti ha poi aggiunto che questa "svista" è tornata funzionale alla trama, dando la possibilità a Manlio di essere ancora più rancoroso verso il mondo.

Il desiderio di vendetta

Paolo Maria Scalondro ha rivelato di avere anche lui una figlia, il che gli ha permesso di comprendere meglio il dolore del suo personaggio. Queste le sue parole: "Ho una figlia nella vita reale e credo che quello che è capitato al colonnello sia una delle tragedie peggiori che possa succedere a un padre".

Poi ha aggiunto ancora: "Susanna è stata uccisa e, dopo il grande dolore, a Manlio è rimasto solo il desiderio di vendetta. Per farlo però ha cercato un complice, che ha individuato in Niko".

Un posto al sole: Niko cambierà idea

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole rivelano che Niko (Luca Turco) si impegnerà a fondo per portare a termine il piano di Manlio.

Dopo aver venduto l'auto, il giovane avvocato Poggi farà di tutto per racimolare la cifra necessaria da dare al colonnello per eliminare Valsano.

Dopo aver parlato con il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone), Manuela (Gina Amarante) affronterà Niko per chiedergli chiarimenti sui suoi strani comportamenti. Non è ancora chiaro se la ragazza avrà successo con il suo ex nel fargli cambiare idea ma, a quanto pare, qualcosa accadrà. Le anticipazioni rivelano infatti che l'atmosfera natalizia avrà l'effetto di far rinsavire il giovane avvocato Poggi.

Resta però da capire cosa farà il colonnello una volta rimasto solo nel suo progetto di vendetta.