Una nuova settimana con gli appuntamenti con Un posto al sole sta per cominciare. Tantissime le novità in arrivo durante gli appuntamenti dal 26 al 30 dicembre. La settimana si aprirà con un episodio molto interessante, dove al centro dell'attenzione ci sarà il vigile Cotugno, travestito da un personaggio de Il canto di Natale. A scompigliare gli animi ci sarà il ritorno di Chiara a Napoli. La ragazza potrebbe mettere in crisi il futuro di Nunzio e Alice. Viola invece, riuscirà finalmente a capire la problematica che si cela dietro i disagi fisici di Manuel.

Trame Un posto al sole al 30 dicembre: Renato in apprensione per Niko

Un segreto del passato del vigile verrà a galla. Cotugno riceverà infatti la visita dei fantasmi del suo passato, presente e futuro. Lo scopro dei fantasmi sarà quello di far apprezzare all'uomo lo spirito del Natale. La relazione tra Nunzio e Alice sembrava proseguire tranquillamente. I due ragazzi erano anche proiettati sulle nozze. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 26 al 30 dicembre, ci rivelano che il ritorno a Napoli di Chiara cambierà le carte in tavola.

Renato sarà parecchio in apprensione per Niko e deciderà così di sfogarsi con Filippo, dal quale riceverà delle risposte che, fino a quel momento, lui non si era saputo dare.

Giulia deciderà di far contenta Bianca, vedendola triste e pensierosa. Giulia porterà Bianca in un luogo particolare. Le due incontreranno una persona molto speciale.

Spoiler Un posto al sole, episodi dal 26 al 30 dicembre: Nunzio allontana Alice

Dopo il ritorno di Chiara, Nunzio inizierà ad allontanare Alice. Quest'ultima però, sembrerà non volersi fare da parte.

Il ragazzo si ritroverà in mezzo a due fuochi. Intanto, Viola si appresterà a fare la sua lezione al piccolo Manuel. L'insegnante però, dovrà fare i conti con un'avvenimento totalmente inaspettato. Mariella si sentirà stressata per l'invadenza di Bice e Salvatore. In suo soccorso arriverà però Guido, che le darà il suo parer su come riuscire a non farsi sopraffare dai due.

Purtroppo però, nonostante Mariella cercherà di mettere in atto i suggerimenti di Guido, avrà scarsi risultati.

Viola si servirà del supporto di Damiano per riuscire a capire perché Manuel e Rosa sono vittima di malesseri fisici. La verità che ne verrà a galla sarà molto inquietante. Alberto e Clara torneranno dalla settimana bianca. Nella loro abitazione però, ci sarà qualcosa di strano. L'indagine sui malesseri di Manuel e Rosa avvicinerà in qualche modo Damiano e Viola. Proprio quest'ultima si confiderà con Angela riguardo a questa nuova vicinanza. Alice organizzerà una festa per l'arrivo del nuovo anno e inviterà anche Nunzio e Chiara.