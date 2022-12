Nella puntata di Un posto al sole del 26 dicembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap opera. Durante la serata, Cinzia Maiori andrà a casa di Guido e lì, insieme a lei e a Del Bue, ci saranno anche Mariella, Alfredo Buccella, Cotugno e Sasà. Nel frattempo, Luigi vestirà i panni di un moderno Scrooge: riceverà la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro e verrà rivelato un segreto, ignoto, sulla vita del vigile-barone.

Un posto al sole, anticipazioni 26 dicembre: Cinzia va a casa di Guido

Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda su Rai 3, Cinzia non è ancora arrivata a Napoli ma, prossimamente, Maiori rientrerà nel capoluogo campano.

Le anticipazioni della soap partenopea del 26 dicembre rivelano che l'ex fidanzata di Del Bue si recherà a casa di Guido e Mariella e, oltre al vigile e sua moglie, saranno presenti anche Alfredo Buccella, Luigi Cotugno e Salvatore Cerruti. Al momento, non è chiaro se Altieri prenderà bene la visita dell'ex compagna di suo marito o se sia gelosa della sua presenza. Inoltre, non è stato chiarito se i vigili si troveranno insieme per le festività per trascorrere del tempo in armonia o per altre motivazioni.

Un posto al sole, episodio 26 dicembre: Luigi Cotugno veste i panni di un moderno Scrooge

L'unica cosa certa, attualmente, è che nella puntata del 26 dicembre di Un posto al sole, ci sarà un momento di distacco dalla realtà di tutti i giorni.

Come già successo, in passato, anche in alcuni episodi speciali della soap partenopea, verrà trattata una vicenda fantasiosa. Nel dettaglio, le anticipazioni della serata rivelano che Luigi Cotugno vestirà i panni di un moderno Scrooge, il personaggio indimenticabile, protagonista de ''Il canto di Natale'' di Charles Dickens.

Al momento, non sono stati fornite ulteriori informazioni e se anche i coniugi Del Bue, Cinzia, Alfredo e Sasà, indosseranno i panni di qualche altro protagonista del racconto.

Un posto al sole, puntata 26 dicembre: Cotugno riceve la visita dei fantasmi di Natale passato, presente e futuro

Nel frattempo, le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 26 dicembre rivelano che, la sera di Santo Stefano, Luigi Cotugno riceverà la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro.

Inoltre, le indiscrezioni trapelate in rete forniscono un dettaglio in più sulla puntata della soap partenopea, specificando che si scoprirà un incredibile segreto sulla vita del vigile-barone. Attualmente, però, non è stato chiarito quale aspetto della vita di Luigi verrà svelato e se il collega di Guido e Mariella riuscirà a ''correggere'' la sua indole, al punto da fargli apprezzare lo spirito natalizio.