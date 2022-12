Nella puntata di Un posto al sole del 23 dicembre ci sarà un ritorno inaspettato. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap partenopea rivelano che Guido Del Bue si imbatterà in una vecchia conoscenza. Come già anticipato qualche settimana fa da Veronica Mazza, Cinzia tornerà a Napoli e rivedrà il suo ex fidanzato Guido. Nel frattempo, Nunzio continuerà a volere vivere una relazione leggera e senza impegno con Alice, ma riceverà una sorpresa inaspettata, mentre Silvia e Michele si avvicineranno.

Un posto al sole, trama 23 dicembre: Cinzia torna a Napoli

Era già nell'aria da qualche settimana e, nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci sarà un gradito ritorno nel cast della soap di Rai 3. A fine ottobre, l'attrice Veronica Mazza, che presta il volto a Cinzia, aveva informato i suoi follower sul suo profilo Instagram, che l'ex fidanzata di Guido Del Bue sarebbe tornata a Napoli. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata del 23 dicembre, Maiori rientrerà nel capoluogo campano e rivedrà il marito di Mariella.

Un posto al sole, puntata 23 dicembre: Guido rivede Cinzia

Le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono come mai Cinzia tornerà a Napoli e quale sarà la sua situazione lavorativa e sentimentale.

Pertanto, non è chiaro se l'ex compagna di Guido sarà in città per un breve periodo, magari per le festività natalizie, oppure se deciderà di tornare a vivere nel capoluogo campano. L'unica cosa certa, al momento, è che Del Bue si imbatterà nella sua ex fidanzata. Inoltre, attualmente, non sono trapelati indizi su Mariella Altieri e se sarà gelosa per l'arrivo della donna.

Un posto al sole, episodio 23 dicembre: Nunzio vuole una relazione senza impegno con Alice

Nel frattempo, durante la puntata del 23 dicembre di Un posto al sole, Nunzio continuerà a tradire Chiara con Alice [VIDEO]. Il cuoco di Caffè Vulcano, deluso da Chiara, che non è voluta tornare a Napoli per le festività natalizie, vorrà continuare ad avere il piede in due scarpe, avendo una relazione senza impegno con la nipote di Marina.

Le anticipazioni dell'episodio, però, annunciano un colpo di scena, perché Cammarota riceverà una sorpresa inaspettata. Al momento, non è trapelato nessun dettaglio, che faccia capire cosa succederà e se, nel caso, sia previsto un rientro di Chiara in città. Inoltre, durante la serata, verranno trattate le vicende di Silvia e Michele, che si riavvicineranno, grazie ad una cena in cui si ritroveranno da soli. Gli ex coniugi Saviani si baceranno e ritroveranno l'armonia di un tempo, ma una telefonata di Giancarlo rovinerà l'atmosfera e creerà forte imbarazzo.