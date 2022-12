La settimana che anticipa quella natalizia sarà molto interessante per i telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Un posto al sole. Negli appuntamenti dal 12 al 16 dicembre, si parlerà di vari argomenti. Terrà banco ancora la storia tra Nunzio e Chiara, con il ragazzo che sarà deluso dal suo comportamento e per questo inizierà ad interessarsi ad Alice. Sul finire della settimana Michele farà una sorpresa a Silvia e Rossella, anche se le anticipazioni non rivelano nel dettaglio di cosa si tratta.

Puntate di lunedì e martedì

Nunzio rimarrà deluso dall'atteggiamento di Chiara nelle prossime puntate.

Così, penserà di avvicinarsi ad Alice. Si parlerà anche di Alberto, che proseguirà le sue ricerche sul tesoro nel seminterrato. L'uomo cercherà di capire a chi apparteneva.

Poi Lia scoprirà chi ha preso il tesoro, e la sua reazione non sarà di certo contenuta. Tale suo atteggiamento abbastanza nervoso potrebbe portarle problemi lavorativi. Nel frattempo, Viola vedrà Rosa a casa di Manuel, e in lei scatterà la gelosia. Questo è ciò che accadrà lunedì.

Martedì, invece, Lia vivrà momenti di tensione con Diego. Poi Raffaele e Ornella parleranno di cosa potrebbe scatenare la separazione tra Viola e Eugenio, il marito. Poi Damiano si accorgerà che il figlio ha dei problemi, quindi dirà grazie a Viola per averglielo fanno notare in tempo.

Episodi di mercoledì, giovedì e venerdì

Nell'appuntamento di mercoledì, Bianca sembrerà non aver molti dubbi su chi si cela dietro la challenge, ovvero Antonello. Nel frattempo, Marina deciderà di trascorrere le vacanze natalizie a Londra, e ciò non sarà gradito da Alice, che non vuole lasciare Napoli per le feste di Natale (per non allontanarsi da Nunzio).

Poi Salvatore cercherà di avvicinarsi a Bufalotto e Bice si interesserà di Castrese.

Giovedì invece Antonello capirà che deve pagare per quello che ha fatto, ma convolverà anche Bianca. Tutta questa situazione metterà in allerta Franco, ma anche Angela e Giulia. Terrà poi banco il rapporto tra Alice e Nunzio, e ci saranno diverse sorprese in merito (ancora non rivelate nel dettagli).

Poi Bice flirterà con il cugino di Mariella, Castrese. Nel frattempo, Sasà penserà che sia arrivata l'ora di inchiodare il contatto della chat, Bufalotto.

Nella puntata di venerdì, invece Bianca sarà sempre preoccupata per Antonello, quindi deciderà di non lasciarlo da solo. Questo però scatenerà una serie di situazioni estreme, che metteranno la Boschi in pericolo, anche seriamente. Mariella sarà ancora in guerra con le gemelle: non riuscirà proprio a digerire la presenza delle Cirillo nella sua vita. Sul finire della puntata, Michele farà una proposta a Silvia e Rossella proprio a ridosso delle festività natalizie. Di cosa si tratta? Le anticipazioni non lo rivelano nel dettaglio. Ciò che è certo è che sarà una proposta originale e pertanto anche inaspettata per le due donne, che rimarranno sorprese.