Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ezio Colombo, il quale annuncerà ufficialmente la sua idea di mettersi in proprio e iniziare un nuovo percorso della sua vita lavorativa.

Spazio anche al "ritorno" di Marta Guarnieri: dopo un lungo periodo di assenza, la donna tornerà a farsi sentire e lo farà avanzando una richiesta ben precisa a suo marito Vittorio Conti.

Gloria delude l'ex Ezio: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 fino al 16 dicembre 2022, rivelano che Ezio annuncerà a Vittorio di volersi mettere in proprio e quindi di essere intenzionato ad aprire la prima attività tutta sua.

In un primo momento, al fianco di Ezio, ci sarà anche Gloria, la quale deciderà di finanziare questo nuovo progetto del suo ex marito.

Col passare dei giorni, però, la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata: Gloria, infatti, finirà per deludere Ezio non seguendolo più nella sua impresa.

La donna, quindi, deciderà di fare un passo indietro alla luce anche della delicata situazione familiare che si è venuta a creare in casa Colombo.

Marta chiama Vittorio Conti: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore nella settimana 12-16 dicembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per una chiamata del tutto inaspettata, che finirà per spiazzare Vittorio Conti.

Dopo un lungo silenzio, Marta si metterà in contatto con suo marito: la figlia di Umberto chiederà a Vittorio di potersi vedere al più presto a Parigi per un confronto e, di fronte a tale richiesta, Conti deciderà di non indietreggiare, accettando così di presentarsi all'appuntamento.

Spazio anche alle vicende di Alfredo e Armando: i due proveranno in tutti i modi a convincere Clara a gareggiare in bicicletta.

Riusciranno ad avere la meglio oppure la giovane venere continuerà ad essere titubante?

La crisi di Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 16 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 dicembre 2022, rivelano che per la contessa Adelaide non sarà affatto un momento semplice.

La donna apparirà fortemente giù di morale, provata dall'annuncio del fidanzamento ufficiale tra Umberto e Flora, suggellato anche dal fatidico anello prezioso che il commendatore ha acquistato per la giovane stilista.

Per fortuna, però, la contessa non sarà sola in questo momento di difficoltà: al suo fianco ci saranno Marcello e Marco, i quali tenteranno in tutti i modi di tirarle su il morale dopo questa dura batosta.

Adelaide si riprende in mano la vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Alla fine, i due ragazzi riusciranno a convincerla a riprendere in mano le redini della sua vita. Le anticipazioni delle prossime puntate di questa settima stagione rivelano che Adelaide deciderà così di presentarsi al Circolo, a testa alta, consapevole di essere la vera signora del club.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 7, Adelaide troverà una sorpresa inattesa nella cassetta della posta: trattasi di una lettera del tutto inaspettata, che annuncerà il ritorno a Milano di una vecchia conoscenza.

Si apre così una nuova settimana decisamente intensa di sorprese e colpi di scena per la soap che tornerà in onda regolarmente da lunedì 12 dicembre dopo due settimane di stop forzato dovuto all'appuntamento con i Mondiali di calcio 2022 che hanno trovato ampio spazio su Rai 1.

Nessuno stop per Il Paradiso delle signore a Natale

E, quest'anno, tenendo conto già di questa pausa, i vertici della tv di Stato hanno scelto di non sospendere la programmazione de Il Paradiso delle signore durante il periodo natalizio.

La soap sarà in onda anche nelle settimane a ridosso delle festività, occupando sempre la fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa.

Un regalo speciale per i tantissimi fan ed appassionati della soap opera che, in questi primi mesi di programmazione autunnale, ha registrato una media di quasi due milioni di fedelissimi spettatori a settimana, riuscendo a toccare anche punte del 25% di share nel daytime di Rai 1, riuscendo a tener testa agli ascolti dei programmi competitor in onda nella stessa fascia oraria su Canale 5.