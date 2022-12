Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 12 al 16 dicembre ci saranno importanti novità per la famiglia Saviani. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Michele, poco prima di Natale, spiazzerà Silvia e Rossella facendo una proposta originale e inaspettata. Nel frattempo Bice si innamorerà di Castrese, mentre fra Alice e Nunzio ci sarà un avvicinamento.

Un posto al sole, anticipazioni al 16/12: Michele fa una proposta originale a Silvia e Rossella

Silvia e Michele hanno mantenuto buoni rapporti nonostante la separazione.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Saviani ha iniziato a fare progetti per le feste natalizie e ha pensato di trascorrere le vacanze in compagnia della sua collega milanese. La proprietaria di Caffè Vulcano, invece, ha informato i suoi cari di volere andare a Indica a trovare Teresa e Otello. Nei prossimi episodi della soap partenopea ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni rivelano che Michele, in vista del Natale, deciderà di fare a Silvia e Rossella una proposta davvero originale e inaspettata. Al momento non è chiaro che cosa organizzerà il giornalista per l'ex moglie e sua figlia, se sarà un viaggio o si tratti di qualche altra cosa.

Un posto al sole, trame al 16/12: Bice si innamora di Castrese

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno importanti novità per i fratelli Cerruti. Le anticipazioni degli episodi, che andranno in onda fino al 16 dicembre, rivelano che Sasà tenterà di avvicinarsi al misterioso uomo conosciuto in chat. Bice, invece, inizierà a mostrare sempre più interesse per il cugino di Mariella, infatti flirterà con Castrese.

Nel frattempo il vigile inizierà a volere mettere con le spalle al muro "Bufalotto". Attualmente non è chiaro se il collega di Guido Del Bue scoprirà l'identità del suo spasimante o se la loro relazione continuerà soltanto online.

Un posto al sole, episodi al 16/12: Alice e Nunzio si avvicinano

Durante gli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi fino al 16 dicembre, Chiara deluderà Nunzio, al punto che Cammarota inizierà a notare Alice.

Mentre il rapporto fra la nipote di Marina e il cuoco di Caffè Vulcano farà passi avanti, per i due ragazzi ci saranno delle sorprese. Le anticipazioni non forniscono chiarimenti su quanto accadrà, se per caso sia previsto il ritorno della fidanzata di Cammarota a Napoli o se si tratti di altro. L'unica cosa certa è che Alice e Nunzio saranno inconsapevoli di quanto accadrà.