L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda il 20 e 21 dicembre 2022, con le ultime due puntate di questa annata.

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni su quello che succederà rivelano che si parlerà delle vicende di Armando Incarnato, il quale sarà protagonista di una nuova rissa sfiorata in studio.

Il cavaliere Biagio, invece, si ritroverà a fare i conti con un sonoro rifiuto in studio, mentre il tronista Federico Dainese tornerà in scena dopo aver contratto il Covid-19.

Il 20 e 21 dicembre in onda le ultime puntate di Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne si rinnova il 20 e 21 dicembre 2022 con le ultime puntate di questa annata.

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, a partire dal 22 dicembre in poi, risulta sospeso per la consueta pausa del periodo natalizio e tornerà nuovamente in onda da gennaio 2023 in poi su Canale 5.

Al suo posto, in queste settimane in cui non sarà in onda ci sarà spazio prima per il daytime di Amici 22 e poi per una serie di film e fiction (in replica) che proveranno a tenere accesa la fascia del pomeriggio in assenza della trasmissione di Maria De Filippi, leader indiscussa degli ascolti.

Ma cosa succederà nel corso di queste nuove puntate del talk show? I colpi di scena non mancheranno e, il cavaliere Armando, tornerà prepotentemente al centro dell'attenzione.

Armando sfiora la rissa con Luca: anticipazioni Uomini e donne 20-21 dicembre

Le anticipazioni di Uomini e donne del 20 e 21 dicembre 2022 rivelano che in studio si tornerà a parlare delle vicende di Luca e Antonella, che ormai da più di un mese di stanno frequentando e stanno portando avanti la conoscenza lontani dai riflettori mediatici.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Armando si intrometterà nel confronto tra i due protagonisti del trono over, prendendo la parola per confessare di avere ancora un interesse nei confronti della dama.

La reazione di Luca non sarà affatto delle migliori e ben presto il clima in studio diventerà particolarmente teso.

Le anticipazioni di queste ultime due puntate del talk show rivelano che si arriverà a sfiorare la rissa in studio tra Armando e Luca, dato che i toni tra i due cavalieri diventeranno particolarmente accesi.

Biagio viene rifiutato: anticipazioni Uomini e donne 20-21 dicembre

Novità anche per il cavaliere Biagio che, in camerino, farà recapitare un regalo speciale a Paola credendo di far breccia nel suo cuore.

Peccato, però, che le cose andranno diversamente e Biagio si ritroverà a fare i conti col rifiuto della dama.

In queste prossime puntate di Uomini e donne si parlerà anche delle vicende di Federico Dainese, tornato in studio dopo qualche settimana di assenza. Il tronista aveva contratto il Covid-19 ma, dopo essersi rimesso in forma, ha ripreso in mano le redini del suo percorso.

Federico esce con Vincenza: anticipazioni Uomini e donne

In trasmissione verrà mostrata la nuova esterna fatta con Vincenza: tra i due sembra esserci un feeling speciale, tanto che l'altra corteggiatrice Elena è apparsa a dir poco furiosa in studio.

In queste ultime due puntate di Uomini e donne del 2022 non si parlerà delle vicende di Federico Nicotera e Lavinia Mauro: i due tronisti non saranno tirati in ballo nel corso dei prossimi appuntamenti, malgrado gli spettatori si aspettassero di poter assistere almeno ad una scelta finale.