Uomini e donne nella settimana che va dal 5 al 9 dicembre 2022 andrà in onda in versione ridotta. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi non sarà trasmesso nelle giornate dell'8 e 9 dicembre, di conseguenza ci saranno solo tre nuove puntate.

I colpi di scena, però, non mancheranno. Le anticipazioni del talk show rivelano Ida Platano ritornerà in studio insieme al suo fidanzato Alessandro e per una reazione del tutto inaspettata di Riccardo Guarnieri, il quale andrà via dallo studio.

Ida ritorna con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 5-7 dicembre

Le anticipazioni di Uomini e donne dal 5 al 7 dicembre 2022 rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di riaffacciarsi in studio, a distanza di un po' di settimane dalla registrazione della sua scelta finale, dove ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita al fianco di Alessandro Vicinanza.

La dama siciliana avrà modo di raccontare insieme al fidanzato come sono andate queste prime settimane da fidanzati e sveleranno al pubblico del talk show che tutto sta andando nel migliore dei modi.

Sembrerebbe che Ida abbia trovato davvero l'uomo della sua vita col quale poter immaginare un futuro radioso lontana dai riflettori televisivi del talk show di Canale 5.

Riccardo via dallo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne 5-7 dicembre

I colpi di scena non mancheranno, dato che le anticipazioni di Uomini e donne dal 5 al 7 dicembre rivelano che ci sarà spazio anche per la reazione di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese verrà tirato in ballo dalla sua ex fidanzata per una serie di messaggi che le ha mandato nei giorni successivi la scelta finale.

Riccardo ha ricontattato ancora Ida Platano nonostante il suo addio alla trasmissione con Alessandro e in studio verrà toccato l'argomento.

Particolarmente severa la reazione di Gianni Sperti contro Riccardo Guarnieri e nel corso della puntata il cavaliere pugliese lascerà lo studio in lacrime.

Pinuccia finge un malore in studio: anticipazioni Uomini e donne 5-7 dicembre 2022

Provato da quanto sta accadendo, Riccardo andrà via dalla trasmissione, mentre Ida Platano si concederà un ballo insieme al suo amato Alessandro.

Le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne al 7 dicembre rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova accesissima discussione tra Tina e Pinuccia.

La dama di Vigevano, al termine dello scontro con la storica opinionista del talk show, fingerà di sentirsi male e inscenerà così un malore. Un episodio che spingerà Maria De Filippi a intervenire, anche se alla fine verrà fuori che la dama del trono over ha solo finto.

L'8 e 9 dicembre, invece, il programma non andrà in onda per il ponte dell'Immacolata e al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda di film natalizi.