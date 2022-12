Dopo l'allontanamento di Pinuccia dal parterre, i fan del dating-show in queste ore si stanno chiedendo se lo stesso capiterà a un veterano del cast che lo scorso 29 dicembre ha indispettito Maria De Filippi. Si tratta di Armando Incarnato, che dalla conduttrice è stato accusato di pensare più alla popolarità televisiva che alla ricerca dell'amore.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Sono passati un paio di giorni da quando il cast di Uomini e donne si è ritrovato all'interno degli studi Elios per dare vita alle ultime due registrazioni del 2022.

Un'anticipazione che ha incuriosito e allo stesso tempo spiazzato i fan, è quella sulla strigliata che la presentatrice ha fatto a un cavaliere del parterre per difendere una sua corteggiatrice.

Come ha raccontato il blogger Pugnaloni sui social network, Maria De Filippi ha rimproverato Armando chiedendogli: "Ma pensi di essere l'unico qui? Ti senti un personaggio?".

La padrona di casa del format Mediaset si è innervosita quando ha realizzato che Incarnato stava incolpando la dama per la brusca fine della loro conoscenza telefonica. A smentire il napoletano, è stata la diretta interessata svelando che lui si sarebbe rifiutato di fare una videochiamata per paura che lei potesse fargli degli screenshoot come prova.

I dubbi su Riccardo a Uomini e Donne

Sentendo la versione poco realistica di Armando, Maria si è arrabbiata e l'ha criticato per la troppa importanza che darebbe al suo ruolo nel programma. Secondo la conduttrice di Uomini e Donne, infatti, il napoletano sarebbe più interessato ad apparire in televisione che a trovare quell'anima gemella che insegue invano da circa sei anni.

Il rimprovero pubblico di De Filippi a Incarnato, sta portando tanti fan a pensare che l'avventura di lui nel Trono Over potrebbe avere vita breve.

Non è di certo la prima volta che la presentatrice alza la voce con il cavaliere per come si comporta con le dame che frequenta (l'ha fatto spesso anche con Biagio Di Maro), e c'è chi è pronto a scommettere che se le cose non dovessero cambiare lui potrebbe essere allontanato definitivamente dal parterre maschile.

Lo stesso è accaduto con Pinuccia poche settimane fa: a distanza di pochi giorni dalla sfuriata di Maria per il suo "pressing" ad Alessandro e per il finto svenimento, la signora di Vigevano non ha più partecipato alle registrazioni.

Attesa per le prossime riprese di Uomini e Donne

Armando non è l'unico veterano del cast ad essere stato messo in discussione nelle ultime registrazioni del 2022: Maria ha palesato dei dubbi sull'interesse di Riccardo per Gloria. Secondo la presentatrice di Uomini e Donne, infatti, Guarnieri avrebbe cercato l'ennesimo riavvicinamento alla dama solo dopo averla vista accettare il corteggiamento di un'altra persona.

De Filippi ha parlato di un gesto di possesso da parte del pugliese, un atteggiamento che si diceva assumesse anche con la storica ex Ida.

Tutte le volte che Platano provava a voltare pagina accanto a un altro, Riccardo si rifaceva sotto e il loro tira e molla non finiva mai.

Ora che la parrucchiera non fa più parte del Trono Over, il personal trainer sembra essersi legato a Gloria: anche se sostiene di nutrire dei sentimenti per la romana, il protagonista del dating-show frena quando si tira in ballo l'amore o il desiderio di vivere una relazione lontano dai riflettori.