Colpo di scena a Uomini e donne. Già nelle ultime due registrazioni, Pinuccia non era presente nel parterre over del dating show ma, nella giornata di sabato 10 dicembre, sui social, è trapelata un'indiscrezione in merito a cosa sarebbe accaduto alla signora Della Giovanna. Stando ai rumor diffusi su Twitter, sembrerebbe che l'ottantenne avrebbe raccontato, ad alcuni compaesani di Vigevano, di essere stata cacciata dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Pinuccia non è più in trasmissione e sarebbe stata cacciata

Era già nell'aria da qualche giorno e i rumor erano iniziati a circolare.

Nella mattinata del 10 dicembre, su Twitter, è trapelata un'indiscrezione su quanto sarebbe accaduto a Pinuccia Della Giovanna. Stando a un messaggio sui social, diffuso da un account che si occupa di gossip, sembrerebbe che la dama del dating show sia stata cacciata dal programma di Canale 5. Il post recita così: ''Appena saputo che Pinuccia è stata Pinuccia è stata cacciata da Uomini e Donne. Lei, a Vigevano, ha detto che è stata cacciata''.

Uomini e Donne, riprese 9/12: Pinuccia non è presente in studio

Pinuccia, dopo avere inscenato uno svenimento, non è più tornata nello studio di Uomini e Donne. Nelle recenti puntate del programma di Maria De Filippi, la dama era stata sgridata dalla presentatrice, che le aveva chiesto di essere meno insistente con Alessandro Rausa.

L'ottantenne di Vigevano voleva cenare con il novantaduenne, a tutti i costi, ma la padrona di casa aveva cercato di fare capire alla single, di non esagerare con le pretese. Nelle ultime due registrazioni del programma, inoltre, la dama è stata assente e, in rete, erano già trapelate indiscrezioni sui motivi della mancata partecipazione di Pinuccia alle riprese.

Uomini e Donne, anticipazioni: Pinuccia non è nel parterre

Nelle puntate di Uomini e Donne, attualmente in onda su Canale 5, Pinuccia è ancora presente in studio. Nei prossimi giorni, sul piccolo schermo, andrà in onda la puntata in cui Della Giovanna ha finto di svenire, accasciandosi a terra, dopo una lite con Tina Cipollari.

In quell'occasione, Maria De Filippi era intervenuta e, da quel momento, Pinuccia non ha più fatto ritorno in studio. Al momento, non è ancora certo che la presentatrice o la redazione del dating show Mediaset abbiano deciso di non invitare più l'ottantenne di Vigevano ma, i rumor diffusi in rete sembrerebbero confermare che Della Giovanna non sia stata più chiamata, per prendere parte alle riprese della trasmissione. Attualmente, Pinuccia non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla vicenda, ma sembrerebbe che abbia informato alcuni compaesani della cosa.