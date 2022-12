A distanza di circa 24 ore dalla fine dell'ultima registrazione di U&D del 2022, sono emerse nuove interessanti anticipazioni su quello che è accaduto in studio il 29 dicembre. Il blogger Pugnaloni ha fatto sapere che Maria De Filippi ha rimproverato Armando per come ha trattato una dama che avrebbe voluto conoscerlo. Nel punzecchiare il cavaliere, la padrona di casa ha tirato in ballo anche il ritocchino che ha fatto prima di Natale. Piccola critiche da parte della presentatrice anche a Riccardo nuovamente vicino a Gloria dopo essere stato rifiutato (lei aveva preferito conoscere un altro).

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Tra i protagonisti della puntata di U&D che è stata registrata il 29 dicembre, c'è anche Maria De Filippi. Gli spoiler che ha riportato Lorenzo Pugnaloni nel primo pomeriggio del 30 dicembre, riguardano soprattutto le frecciatine che la conduttrice del dating-show ha rivolto a due storici personaggi del Trono Over.

Il rimprovero più severo, la padrona di casa l'ha fatto ad Armando: dopo aver aggiornato i presenti sull'ultima breve conoscenza del napoletano, la presentatrice ha raccontato che lui sarebbe sparito da un giorno altro e senza dare spiegazioni alla dama che stava sentendo al telefono.

Visto che Incarnato cercava di addossare tutte le colpe alla sua corteggiatrice (sostenendo che si sarebbe allontanato perché lei non proverebbe un reale interesse), Maria ha rivelato alcuni particolari che hanno messo in imbarazzo il membro del parterre maschile.

La 'tirata d'orecchie' ai veterani di U&D

Le anticipazioni che sono trapelate in giornata sull'ultima registrazione di U&D del 2022, fanno sapere che De Filippi ha messo alle strette Armando raccontando a tutti che avrebbe rifiutato più video chiamate con la sua spasimante per paura che lei gli facesse degli screenshoot di nascosto.

Di fronte a questo comportamento un po' "altezzoso", la presentatrice di Canale 5 ha sbottato: "Ma pensi di essere l'unico qui a U&D? Ti senti un personaggio?".

Gli spoiler non chiariscono le risposte che Incarnato ha dato a queste incalzanti domande della padrona di casa, fatto sta che il rimprovero è andato avanti per un po', finché Maria non ha deciso di menzionare il ritocchino che il cavaliere del Trono Over ha fatto durante le vacanze di Natale (è stato lui stesso a postare sui social una foto nello studio del chirurgo estetico dal quale si è recato insieme all'ex tronista Teresa Cilia).

Lo scetticismo sulla 'coppia' e sui tronisti di U&D

Il blogger Pugnaloni, però, ha anche raccontato che lo scorso 29/12 la conduttrice di U&D ha palesato tutti i dubbi che nutre sull'interesse che Riccardo dice di provare per Gloria. Quest'ultima ha interrotto la conoscenza con Umberto e ha accettato di rivedere Guarnieri per cercare di capire se ci sono le basi per un ritorno di fiamma.

De Filippi ha commentato questo riavvicinamento dicendo che secondo lei il pugliese cerca la dama Nicoletti solamente quando la vede avvicinarsi a un altro uomo.

Nel corso delle ultime due puntate dell'anno, poi, Maria ha indagato sul tempo che manca ai tronisti Federico e Lavinia prima che facciano la scelta: visto che stanno cercando l'amore in tv da circa quattro mesi, è ora che Nicotera e Mauro comunichino la loro decisione finale e lascino il programma con il loro corteggiatrice preferito. A contendersi il cuore degli unici due giovani rimasti sulla poltrona rossa sono: Carola e Alice da una parte, Alessio Campoli e Alessio Corvino dall'altra.