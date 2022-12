Si fanno sempre più insistenti i rumor secondo i quali Maria De Filippi avrebbe mandato via una protagonista di Uomini e donne. Il blogger Pugnaloni ha confermato l'assenza di Pinuccia Della Giovanna alle riprese del 9 dicembre, teorizzando che dipenderebbe da una precisa volontà della conduttrice. Dopo aver finto uno svenimento ed essersi mostrata piuttosto insistente nei confronti del cavaliere Alessandro, la signora di Vigevano sarebbe stata allontanata definitivamente dal cast del Trono Over.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Un'anticipazione che i fan di Uomini e Donne attendevano lo scorso 9 dicembre, era quella legata alla presenza o meno di Pinuccia in studio.

La dama era assente già alla registrazione dello scorso 29 novembre (quando non si è neppure fatto accenno alla sua insolita "sparizione" dal parterre) ieri, poi, chi era tra il pubblico degli Elios ha confermato che Della Giovanna non c'era e di lei non si è mai parlato neanche lontanamente.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha formulato una teoria che molti spettatori del dating-show condividono: "Non c'era e non tornerà più. Maria De Filippi si è arrabbiata con lei in una delle puntate precedenti che a breve vedremo perché non lascia in pace Alessandro".

Insomma, sarebbe stata la conduttrice di Canale 5 a chiedere ed ottenere la "cacciata" definitiva della signora di Vigevano dal cast della versione senior del suo programma.

I motivi della rabbia della conduttrice di Uomini e Donne

L'assenza di Pinuccia a due registrazioni consecutive di Uomini e Donne, dunque, pare non sia un caso: Pugnaloni e tanti fan del dating-show sono convinti che Maria l'abbia mandata via dopo qualche comportamento sopra le righe.

Nel corso dell'ultima puntata alla quale ha partecipato (e che sarà trasmessa su Canale 5 tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre), la signora di Vigevano si è resa protagonista di un siparietto che non è piaciuto affatto alla padrona di casa.

Le anticipazioni che circolano in rete da fine novembre, fanno sapere che la dama del Trono Over ha litigato a lungo e in modo piuttosto acceso con Tina Cipollari: durante la discussione, però, la 80enne ha spiazzato tutti sdraiandosi per terra e fingendo uno svenimento.

La conduttrice si è preoccupata subito e ha raggiunto la donna al centro dello studio: solo in un secondo momento, dunque, Maria ha capito che si trattava solo di una sceneggiata e che Pinuccia stava benissimo.

Questo finto malore, unito al "pressing" che Della Giovanna fa da mesi ad Alessandro Rausa, avrebbero spinto la presentatrice Mediaset a decidere per il suo allontanamento definitivo dal cast.

Niente scelta per i tronisti di Uomini e Donne

Le altre anticipazioni che sono trapelate sulle riprese di Uomini e Donne del 9 dicembre, riguardano le mancate scelte dei tronisti: chi era in studio venerdì scorso, infatti, racconta che Maria De Filippi si è occupata esclusivamente del percorso di Federico Dainese (appena rientrato agli Elios dopo aver avuto il Covid).

Federico Nicotera e Lavinia Mauro non sono neppure entrati e la presentatrice non ha fatto alcun accenno alle loro esterne settimanali con i corteggiatori.

Per quanto riguarda il Trono Over, Riccardo ha cercato di riallacciare un rapporto con Gloria ma è stato rifiutato. Il cavaliere si è presentato sotto casa della dama a Roma chiedendole un appuntamento, ma lei non l'ha neanche fatto salire dicendo di avere altro da fare.

Gemma Galgani, invece, ha messo gli occhi su un nuovo membro del parterre maschile con il quale ha anche fatto un ballo al centro: lui si chiama Alessandro ed ha soli 52 anni.