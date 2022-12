Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 dicembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction. A tal proposito, don Saverio parlerà con Gemma e spiegherà a Zanatta che Ezio sarebbe già potuto tornare a vivere a casa e la Venere sarà spiazzata, mentre Irene e Alfredo si avvicineranno. Nel frattempo, Colombo e Gloria decideranno come comportarsi, dopo essersi baciati. Marcello, invece, rivelerà i suoi sentimenti a Ludovica, ma resterà deluso dalla risposta della sua ex fidanzata.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 20/12: Gemma e don Saverio parlano di Ezio

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 20 dicembre, don Saverio farà una rivelazione a Gemma, che spiazzerà la commessa del negozio di moda. Il parroco milanese confiderà alla giovane Zanatta, che Ezio sarebbe già potuto tornare a vivere a casa, insieme a sua madre, visto che le acque si erano calmate in città e le signore bigotte non parlavano più delle vicende sentimentali dei due fidanazati e del reato di concubinato. A quel punto, la sorellastra di Stefania resterà stupita dalle parole del prete, non essendo stata messa al corrente della cosa da Veronica. Attualmente, non è chiaro se, in seguito al confronto con don Saverio, Gemma parlerà con Veronica dell'accaduto.

Il Paradiso delle signore, trama 20/12: Irene e Alfredo vicini

Durante l'episodio de Il Paradiso delle signore del 20 dicembre, inoltre, verranno anche trattate le vicende di altri protagonisti della fiction. A tal proposito, Clara parlerà a cuore aperto ad Alfredo e consiglierà al collega di stare vicino a Irene, in un momento così delicato.

La recente partenza di Stefania ha gettato nello sconforto la Venere e il magazziniere troverà le parole adatte per confortare Cipriani. Nel frattempo, Vittorio vorrà ingaggiare una star del cinema, come testimonial della nuova campagna pubblicitaria del negozio.

Il Paradiso delle signore, puntata 20/12: Ezio e Gloria hanno un confronto

Ezio e Gloria, invece, avranno un confronto sul da farsi. Nei giorni precedenti, la capo commessa de Il Paradiso delle signore e suo marito si erano scambiati un bacio. Marito e moglie, pertanto, dovranno capire come comportarsi, in seguito al loro avvicinamento, dal momento che Colombo è fidanzato con Veronica Zanatta. Al momento, non è chiaro a quale conclusione arriveranno i genitori di Stefania. Nel frattempo, Marcello approfitterà dell'assenza di Ferdinando Torrebruna, per parlare a Ludovica. In quell'occasione, Barbieri confesserà alla sua ex fidanzata di non averlo mai dimenticato ma, purtroppo, il barista resterà deluso dalle parole di Brancia.