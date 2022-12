Emergono nuovi retroscena sulle prossime puntate di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che sarà in onda regolarmente su Canale 5 fino a metà dicembre.

A svelare le novità su quello che accadrà nel corso delle prossime puntate è stato l'esperto Lorenzo Pugnaloni che, dalla sua pagina ufficiale Instagram, ha rivelato che la dama Pinuccia non tornerà più in studio dopo essere stata protagonista di una sfuriata della padrona di casa, Maria De Filippi.

Retroscena Uomini e donne: Pinuccia fuori dal cast del trono over

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne che presto arriveranno su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per una nuova sfuriata tra Tina e Pinuccia.

Anche questa volta le due protagoniste della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi si ritroveranno ai ferri corti ma, a spiazzare tutti, sarà la reazione della dama di Vigevano.

Sì, perché Pinuccia fingerà di sentirsi male: la dama del trono over metterà in scena un finto malore in studio, al punto da far preoccupare tutti, compresa la conduttrice stessa del talk show, che deciderà di intervenire in prima persona per accertarsi della situazione.

Maria De Filippi arrabbiata con Pinuccia: anticipazioni Uomini e donne

Insomma, uno scherzo di cattivo gusto quello di Pinuccia che, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, sarà protagonista anche di un nuovo accesissimo diverbio con la conduttrice stessa del talk show di Canale 5.

A quanto pare, infatti, Maria De Filippi si sarebbe arrabbiata con lei in una delle ultime puntate che a breve sarà trasmessa in tv, perché Pinuccia non lascerebbe in pace il cavaliere Alessandro.

Tra i due c'era stato un timido tentativo di frequentazione, poi fallito ma da quel momento in poi, la dama di Vigevano non ha più mollato la presa nei confronti del cavaliere e a quanto pare avrebbe indispettito la conduttrice che già in una serie di puntate precedenti, avrebbe chiesto a Pinuccia di lasciare in pace Alessandro.

'Pinuccia non tornerà più', il retroscena di Pugnaloni su Uomini e donne over

"Pinuccia in teoria non tornerà più", ha scritto Pugnaloni sui social annunciando così l'estromissione della dama del trono over dal cast di questa edizione di Uomini e donne.

Una notizia che, sicuramente, avrà reso felice Tina Cipollari: la storica opinionista del talk show di Canale 5 non ha mai creduto nella buonafede della dama di Vigevano, accusandola spesso e volentieri di essere in trasmissione solo per visibilità e per cercare notorietà.

Quello di Pinuccia sarà un addio definitivo oppure, dopo le feste natalizie, la rivedremo in trasmissione? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.