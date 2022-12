Nello studio di Uomini e donne stanno per arrivare nuovi tronisti. I volti attualmente in carica si avviano ormai verso le battute conclusive del loro percorso iniziato lo scorso settembre e, intanto, circolano già un po' di retroscena su chi potrebbe prendere il loro posto in studio.

Se fino a qualche settimana fa si vocifera del possibile arrivo di volti già noti al pubblico della trasmissione di Canale 5, sembrerebbe che in realtà la conduttrice abbia scelto di puntare su personaggi sconosciuti.

Previsto l'arrivo di nuovi tronisti a Uomini e donne 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 fino al prossimo maggio 2023 e, come da tradizione, nel corso delle prossime puntate che saranno in onda da gennaio in poi in tv, ci sarà spazio per l'arrivo dei nuovi tronisti.

I volti attualmente in carica, infatti, si avviano verso il gran finale del loro percorso e nel corso delle prossime registrazioni saranno chiamati a svelare il nome della persona con la quale intendono costruire qualcosa di stabile e duraturo fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Tra questi spiccano soprattutto i nomi di Federico Nicotera e Lavinia Mauro che, attualmente, sembrano essere i due tronisti in carica che potrebbero lasciare la trasmissione prima del previsto rispetto agli altri.

Retroscena Uomini e donne nuovi tronisti: la scelta di Maria De Filippi

In attesa di scoprire se la fatidica scelta di uno dei due tronisti avverrà nel corso della registrazione di Uomini e donne del 21 dicembre, al centro dell'attenzione vi sono anche i retroscena legati all'arrivo dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Nelle scorse settimane si era vociferato che la redazione del talk show avrebbe potuto puntare su volti già noti al pubblico della trasmissione di Canale 5, in particolar modo su corteggiatori che erano stati rifiutati nelle loro esperienze precedenti.

A quanto pare, però, la scelta finale di Maria De Filippi sarebbe stata un'altra: la conduttrice, infatti, avrebbe intenzione di puntare su volti sconosciuti al grande pubblico.

De Filippi punterebbe su volti sconosciuti per Uomini e donne 2023

E così, nel corso delle prossime nuove puntate di Uomini e donne 2023, dovrebbero arrivare nuovi tronisti che non si sarebbero mai visti prima d'ora in televisione.

La tronista, in particolar modo, dovrebbe essere una giovane studentessa (proprio come Lavinia Mauro) alla sua prima apparizione sul piccolo schermo.

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi tronisti, il talk show si prepara ad andare in pausa su Canale 5: dal 22 dicembre in poi saranno sospese le nuove puntate e la programmazione riprenderà dal 9 gennaio 2023.