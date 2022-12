Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 dicembre rivelano degli importanti sviluppi in merito al personaggio di Lia Longhi. La giovane cameriera di casa Ferri, fuori di sé all'idea che Alberto abbia messo le mani sul tesoro della sua famiglia, inizierà ad avere alcuni atteggiamenti che metteranno seriamente a rischio il suo posto di lavoro.

Deluso dal comportamento della sua fidanzata Chiara, Nunzio inizierà ad avvicinarsi sempre più ad Alice.

Un problema legato al piccolo Manuel fornirà a Rosa l'occasione per attaccare nuovamente Viola.

Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 dicembre: Alberto indaga sul tesoro

Lia (Giuliana Vigogna), in qualche modo, capirà che è stato Alberto (Maurizio Aiello) a impossessarsi del tesoro della sua famiglia. Tale scoperta farà infuriare la giovane cameriera di casa Ferri e finirà per avere un'influenza deleteria anche sul suo rapporto con Diego (Francesco Vitiello), proprio quando le cose sembravano andare per il meglio. La ragazza inoltre, innervosita dalla sconcertante notizia, avrà una reazione scomposta sul posto di lavoro. Non viene chiarito se Lia finirà per scontrarsi con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) ma c'è la conferma che la donna vedrà a seriamente a rischio il suo ruolo da governante.

Nel frattempo Alberto Palladini inizierà una sua indagine personale per scoprire quale sia il segreto legato al tesoro nascosto nel suo seminterrato.

Un posto al sole, trame 12-16 dicembre: Nunzio attratto da Alice

Nonostante le forti remore iniziali, Nunzio (Vladimir Randazzo) si farà coinvolgere sempre più dal carattere allegro e solare di Alice (Fabiola Balestriere).

A quanto pare i due inizieranno ad avvicinarsi sempre di più, ma non è tutto. Le anticipazioni rivelano infatti che il figlio di Franco finirà per scontrarsi con Chiara (Alessandra Masi). A quanto pare, Cammarota resterà fortemente deluso dalla ragazza, anche se le anticipazioni non specificano quale sarà il motivo che metterà la coppia in crisi.

Viola e Rosa litigano a causa del piccolo Manuel

Viola (Ilenia Lazzarin) ce la metterà tutta per far capire a Rosa (Daniela Loia) di essere dalla sua parte, ma i suoi tentativi di stabilire un rapporto falliranno miseramente. Le anticipazioni rivelano inoltre che un piccolo incidente legato al piccolo Manuel (Manuel D’Angelo), porterà le due donne all'ennesimo scontro. A quanto pare la moglie di Damiano si sentirà minacciata dall'insegnante, verso cui prova un forte risentimento misto tra gelosia e rivalsa.