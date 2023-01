La puntata pomeridiana di Amici del 24 gennaio, è stata parzialmente dedicata alle tensioni che sono riemerse in casetta dopo il "Capodanno-gate". Gianmarco e Cricca si sono fatti portavoce dell'ennesima separazione in gruppi che si è venuta a creare, un clima non sereno che secondo molti ragazzi dipenderebbe quasi esclusivamente da Wax e dal suo carattere "ribelle". Maria si è collegata con i titolari e gli ha chiesto di dire al compagno cosa pensano davvero di lui: critiche da parte di Mattia, Aaron, Niveo e Maddalena.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Dopo aver mostrato il risultato del televoto sugli inediti dei cantanti di Amici (primo posto per Cricca, ultimo per NDG), il daytime di Amici è tornato su un argomento molto caro ai telespettatori.

Si è parlato, infatti, di quello che è accaduto in casetta la notte di Capodanno, soprattutto in riferimento al clima teso che ha lasciato tra i ragazzi della scuola.

Il primo a lamentarsi dei gruppetti che si sono creati, è stato Gianmarco. Parlando prima con Megan e poi con Cricca, il ballerino è arrivato alla conclusione che ci sarebbero alcuni "elementi" nella classe, persone che influirebbero in modo negativo sul comportamento di tanti e sull'aria tesa che si respirerebbe nella struttura che li ospita.

L'intervento della conduttrice di Amici

Sentendo le lamentele di quegli allievi che non hanno preso parte al fatto grave di Capodanno, Maria De Filippi ha deciso di intervenire collegandosi con la casetta. Il pubblico di Canale 5, dunque, il 24 gennaio ha assistito ai tanti confronti che ci sono stati tra i ragazzi di Amici più di una settimana dopo il provvedimento che è costato l'eliminazione a Tommy Dali e a Valeria.

La presentatrice ha suggerito ai titolari di dire tutto ciò che pensano dei compagni che hanno sbagliato, e il primo "sotto processo" è stato Wax.

Mattia, Niveo, Gianmarco, Samuel e Aaron credono che il suo atteggiamento non sia positivo per il gruppo: Zenzola, in particolare ha rimproverato al compagno di classe di non voler cambiare davvero.

"Sembra che ci prendi in giro", ha detto il ballerino di latinoamericano nel corso del daytime odierno del talent-show.

Anche NDG è stato preso da parte da alcuni allievi che gli hanno consigliato di non appoggiarsi a nessuno e di ripartire da zero ora che la sua "spalla" Tommy non è più nella scuola.

Attesa per la prossima registrazione di Amici

La terza e ultima alunna di Amici ad essere stata un po' rimproverata dopo il "fattaccio" di Capodanno, è Maddalena.

Aaron si è confrontato con la ballerina e le ha suggerito di smetterla di vivere nell'ombra di altri: secondo il cantante, infatti, la giovane cercherebbe sempre una personalità forte alla quale legarsi, prima è successo con Mattia e poi con Wax.

L'allieva ha ammesso questo suo difetto e ha promesso che farà di tutto per cercare di migliorare e crescere anche sotto questo punto di vista.

La puntata del 24 gennaio, poi, si è conclusa con la messa in onda del momento in cui Wax sembra aver fatto pace con i compagni. Il cantautore ha vestito i panni di cameriere per una sera, servendo a tutti gli altri il tipo di pizza che più gradivano.

Il 25 gennaio sarà registrato il 18° speciale e le anticipazioni chiariranno se qualche titolare rischierà l'eliminazione oppure se riusciranno tutti a riconfermarsi nel cast come è successo la settimana scorsa. A Ramon e Isobel, inoltre, potrebbe aggiungersi qualche altro talento in maglia oro: i professori, infatti, possono consegnare il pass per il serale a qualsiasi allievo del loro team.