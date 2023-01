Segreti e decisioni inaspettate verranno finalmente a galla nelle prossime puntate di Un posto al sole in programma su Rai 3 dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023. Protagonista sarà Nunzio che, dopo quanto successo con Alice, prenderà una scelta tanto difficile e dolorosa. Tuttavia, per lui ci sarà una sorpresa inaspettata. Nel frattempo, Diego si troverà davanti una perfetta estranea. Lia Longhi ha mentito sulla sua identità e ora dovrà pagarne le conseguenze. Arriva poi il momento di riaprire vecchie ferite: Lello Valsano è pronto per il processo e Niko e Viola si costituiscono parte civile, nella speranza che venga fatta giustizia per la morte di Susanna, anche se le cose potrebbero andare in maniera non prevista.

Un posto al sole anticipazioni al 3 febbraio: Niko deve fare una scelta difficile per Susanna

Arriva il fatidico momento per Niko e Viola di affrontare Lello in tribunale. Tutto è pronto per il processo, ma c'è ancora la possibilità che il giudice propenda per uno sconto di pena, cosa che farebbe sprofondare i cari della compianta Susanna in una profonda delusione.

Come raccontano le anticipazioni, Niko, in un primo momento, non vorrà nemmeno presentarsi, salvo poi andare in aula per sperare di dare giustizia alla sua povera moglie. Il giovane Poggi dovrà fare una scelta molto difficile che riguarda proprio Susanna. Per Niko e Viola si prospetta un periodo molto difficile.

Un posto al sole puntate al 3 febbraio: Alice si allea con Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Alice continuerà a tormentarsi per quanto successo con Nunzio ma troverà in Marina una valida alleata, che la aiuterà ad andare avanti. Elena, invece, la incalzerà a prendere la decisione giusta, invece di scappare a Londra e lasciare il povero Nunzio nei guai.

A proposito di Nunzio, sappiamo che prenderà una decisione tanto sofferta, ma inevitabile. Cammarota continuerà a pensare a Chiara e, proprio quando avrà perso le speranze, una sorpresa inaspettata lo coglierà alquanto impreparato.

Un posto al sole spoiler al 3 febbraio: Diego e Lia faccia a faccia

Ormai la verità su Lia è venuta a galla e Diego deve fare i conti con l'amara verità.

La ragazza della quale si è innamorato è una truffatrice e, molto probabilmente, si è anche presa gioco dei suoi sentimenti. Il giovane Giordano avrà un aspro confronto con Lia, che si concluderà con una cocente delusione.

Stando ad alcune indiscrezioni di Un posto al sole Diego e Lia potrebbero scappare insieme, ma al momento non c'è alcuna certezza, se non quella che Roberto caccerà la domestica e riassumerà la buona Silvana, che sarà al settimo cielo al solo pensiero di riprendere a lavorare per Ferri.