Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del 2023. Le novità riguarderanno la fascia del prime time, dove non ci sarà spazio per il ritorno di Ciao Darwin nella stagione primaverile della rete ammiraglia.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda il Grande Fratello Vip che, dal prossimo febbraio, tornerà in onda con doppia puntata serale in prime time.

Tra i ritorni, invece, spicca quello de L'Isola dei famosi condotto da Ilary Blasi che quest'anno potrebbe avere Can Yaman come inviato in Honduras.

Slitta Ciao Darwin con Paolo Bonolis: cambio programmazione Mediaset 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo 2023 interesserà la messa in onda di Ciao Darwin, il varietà di successo condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

La messa in onda, in un primo momento, era stata annunciata per la stagione primaverile di Canale 5: lo stesso Bonolis, in una intervista, aveva confermato la notizia del suo imminente ritorno in prime time con questo storico varietà che appassiona ancora milioni di spettatori.

Alla fine, però, Mediaset ha scelto di cambiare programmazione e la messa in onda di Ciao Darwin è ufficialmente slittata.

Quando va in onda Ciao Darwin su Canale 5: cambio programmazione Mediaset

La trasmissione condotta da Paolo Bonolis non andrà più in onda in primavera ma slitterà al prossimo autunno 2023.

Il motivo di questa scelta sarebbe dettato dai costi di produzione dello show, i quali avrebbero spinto i vertici del Biscione a far slittare la messa in onda.

Tuttavia, in assenza di Ciao Darwin, Bonolis sarà comunque in onda sulla rete ammiraglia Mediaset con le nuove puntate di Avanti un altro, il game show preserale in onda dal lunedì alla domenica.

Grande Fratello Vip 7 raddoppia di nuovo: cambio programmazione Mediaset

Novità in arrivo anche per la messa in onda del Grande Fratello Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini che si avvia verso il gran finale di questa stagione.

Dal prossimo febbraio, il programma tornerà ad avere la doppia puntata settimanale in prime time: oltre a quella del lunedì, potrebbe raddoppiare di giovedì oppure venerdì sera.

Terminato il GF Vip, Mediaset tornerà a puntare su un altro reality show amatissimo dal pubblico di Canale 5. Trattasi de L'Isola dei famosi, condotto ancora una volta da Ilary Blasi.

La trasmissione prenderà il via a partire da aprile 2023 e, intanto, si lavora già al cast di concorrenti, opinionisti e inviati.

Tra le new entry potrebbe spiccare il nome di Can Yaman, il celebre attore turco che pare sia "corteggiato" da Ilary Blasi come nuovo inviato di questa edizione, al posto di Alvin.