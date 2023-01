Cosa è successo di grave all'interno della scuola di Amici 22 durante la notte di Capodanno? In queste ore la produzione del talent show ha scelto di prendere un durissimo provvedimento nei confronti di sei allievi che stanno portando avanti la loro avventura all'interno della scuola di Maria De Filippi.

A quanto pare la situazione sarebbe sfuggita di mano agli allievi del talent show, al punto che i volti incriminati in questa storia, non sono riusciti a trattenere le lacrime, ammettendo di essere pentiti per quanto è successo.

Cosa è successo a Capodanno ad Amici 22: allievi provati e in lacrime per il provvedimento

Nel dettaglio, in seguito ad un evento successo a Capodanno, la produzione di Amici 22 ha scelto in via del tutto eccezionale di separare Maddalena, Ndg, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dal resto del gruppo.

I sei allievi di Amici accusati [VIDEO] di essersi resi protagonisti di questo "fatto grave" avvenuto a Capodanno sono stati trasferiti in un'altra ala della casetta che ospita i concorrenti di questa edizione.

Un durissimo colpo per i concorrenti che, dopo questo duro provvedimento, non hanno trattenuto le lacrime.

"Sto rovinando il mio sogno", ha esclamato Maddalena in una valle di lacrime consapevole del fatto che questa volta la produzione non li avrebbe perdonati.

'Macchia indelebile', Ndg crolla dopo i fatti di Capodanno ad Amici 22

"È una macchia indelebile", ha esclamato invece Ndg anche lui coinvolto e pentito di questo fatto grave che si è verificato nella casetta.

"Che schifo", gli ha fatto eco Tommy Dali anche lui profondamente provato da questa situazione che ha indispettito e amareggiato la produzione del talent show.

"Mi sono rovinato con le mie stesse mani, sono un testa di m...", ha sbottato Ndg.

"È andata così ci prendiamo quello che ci dobbiamo prendere", ha aggiunto ancora Tommy Dali.

Durante la registrazione della nuova puntata in programma domenica 15 gennaio su Canale 5, Maria De Filippi ha preferito non fornire ulteriori dettagli su quanto è successo.

Due eliminazioni da Amici 22 per il 'fatto grave' di Capodanno

La conduttrice si è ritrovata costretta a censurare le immagini per rispetto del pubblico, pur svelando che i professori della scuola hanno avuto modo di visionare i filmati e quindi sono stati informati della verità dei fatti.

A quel punto sono partite una serie di sfide dirette per i sei allievi finiti al centro delle polemiche e due di loro sono stati eliminati.

Ad avere la peggio è stato Tommy Dali per volere del prof Rudy Zerbi e la cantante Valeria (in arte Guera) sostituita dopo una sfida diretta con Cricca, rientrato ufficialmente in gara in seguito all'eliminazione della settimana precedente.