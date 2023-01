Si sta facendo un gran parlare di quello che è successo nel corso delle riprese di Amici dell'11/01: le anticipazioni fanno sapere che Tommy Dali e Valeria sono stati eliminati perché coinvolti in un fatto grave al quale Maria ha solo accennato. Stando a quello che si vocifera sui social network da ieri, sei allievi si sarebbero sentiti male a causa di una miscela alla noce moscata creata da Wax e NDG la notte di Capodanno. Questa sostanza avrebbe effetti simili agli stupefacenti più comuni, ovvero darebbe allucinazioni.

Aggiornamenti sul Capodanno dei ragazzi di Amici

Sono tante e tutte molto interessanti le anticipazioni che sono trapelate dagli studi di Amici la sera dell'11 gennaio. Mercoledì scorso, infatti, Maria De Filippi ha condotto una puntata che è destinata a far discutere per molto tempo, uno speciale nel corso del quale è successo di tutto.

Sei allievi della scuola sono stati puniti per un episodio gravissimo che la presentatrice ha preferito censurare: le immagini di quello che è accaduto la notte di Capodanno in casetta, infatti, non sono state mostrate al pubblico perché troppo forti.

La padrona di casa ha lasciato intendere che ci sarebbe stato Wax a capo del "fatto" che la redazione ha appreso solamente il 6 gennaio, ovvero due giorni dopo aver registrato la prima puntata del 2023.

Le teorie degli spettatori di Amici

Nella tarda serata di ieri, la pagina Twitter che settimanalmente pubblica tutte le anticipazioni di Amici, ha cercato di fare chiarezza sul fatto grave che gli addetti ai lavori hanno preferito tenere segreto.

"Mi hanno appena scritto in privato. La teoria sulla noce moscata è confermata", si legge sui social network da qualche ora.

Stando ai rumor che arriverebbero direttamente dagli studi Elios, Wax e NDG avrebbero usato la noce moscata per creare una miscela che darebbe gli stessi effetti delle sostanze stupefacenti.

"Dopo si sono sentiti male. Sembra innocua, ma provoca allucinazioni", si apprende ancora dalla rete a poche ore di distanza dalla fine di una delle registrazioni più movimentate della storia del talent-show di Canale 5.

I sei ragazzi coinvolti in questa faccenda, sarebbero anche senza telefono da più di una settimana per punizione.

Il riassunto del prossimo appuntamento con Amici

Gli spoiler della 16^ puntata di Amici, però, riguardano anche altro. I sei titolari che la produzione ha deciso di punire, sono stati messi in sfida: tre di loro si sono salvati (Maddalena, Wax e NDG), uno è stato messo in stand-by dalla giurata esterna (Samu) e altri due sono stati eliminati.

Non appena è stata informata del fatto grave al quale anche Valeria aveva partecipato, Lorella Cuccarini ha chiesto agli autori di poter richiamare Cricca. La professoressa ha spiegato che se avesse scoperto il "fattaccio" in tempo (ovvero prima della registrazione del 4 gennaio), non avrebbe mai dato il banco a Valeria e non avrebbe acconsentito a mettere in sfida il giovane cantante della sua squadra.

Quest'ultimo, dunque, è tornato in studio nei panni di sfidante e ha vinto: per la prima volta nella storia del format Mediaset, dunque, un allievo eliminato è tornato in gioco.

Destino diverso, invece, per Tommy Dali: il ragazzo è stato mandato via dal suo insegnante senza neppure avere la possibilità di giocarsi il posto. Per il cantautore si trattava dell'ennesima violazione del regolamento da quando è entrato nella scuola, per questo motivo Rudy Zerbi l'ha escluso dalla sua squadra in modo definitivo.

Dopo la promozione di Ramon della scorsa settimana, ieri nessun talento ha ottenuto la maglia del serale.