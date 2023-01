L'appuntamento con Uomini e donne è confermato nella giornata del 12 gennaio con una nuova puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 14:45 circa.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Gemma Galgani, la quale si ritroverà a dover fare i conti con un sonoro rifiuto che non passerà inosservato.

Spazio anche alle vicende di Armando che, nel corso di questo nuovo appuntamento con il talk show, arriverà a perdere le staffe in studio con una sua vecchia conoscenza.

Gemma viene rifiutata da Alessandro: anticipazioni Uomini e donne del 12 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne del 12 gennaio 2023, rivelano che Gemma si ritroverà al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con il cavaliere Alessandro.

I due si sono visti più volte fuori dallo studio ma, in trasmissione, il cavaliere ammetterà di non essere intenzionato e interessato a portare avanti tale frequentazione.

Il motivo? Alessandro ha capito di non provare una vera attrazione fisica nei confronti della dama torinese, motivo per il quale preferirà non andare avanti.

La reazione di Gemma, però, sarà del tutto inaspettata: la dama torinese, infatti, continuerà ad insistere con Alessandro, quasi speranzosa di fargli cambiare idea e convincerlo così a proseguire la frequentazione.

Tina si scaglia contro Gemma: anticipazioni U&D del 12 gennaio

Immediata la reazione di Tina Cipollari: l'opinionista di Uomini e donne si scaglierà duramente contro Gemma, accusandola ancora una volta di elemosinare attenzioni da parte di cavalieri che sostengono a gran voce di non essere interessati a lei.

Come si evolverà la situazione?

Gemma andrà avanti per la sua strada, speranzosa del fatto che Alessandro cambi idea oppure si ritroverà costretta ad arrendersi?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni di Uomini e donne del 12 gennaio rivelano che il cavaliere finirà per "spezzare il cuore" anche ad un'altra dama del parterre over, ben nota ad Armando.

Armando Incarnato perde le staffe in studio: anticipazioni Uomini e donne 12 gennaio

Trattasi di Cristina, la quale in studio ammetterà di essere interessata ad Alessandro e svelerà di voler approfondire la conoscenza con il cavaliere.

La reazione di Armando, però, non sarà delle migliori: le anticipazioni di questo pomeriggio rivelano che il cavaliere napoletano finirà per perdere le staffe nei confronti della sua vecchia fiamma.

Armando non crederà affatto a questo interesse di Cristina nei confronti del cavaliere Alessandro e non si farà problemi a puntare il dito contro la donna, arrivando a mettere in dubbio la sua sincerità.