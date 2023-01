Cosa succede nella seconda puntata di che dio ci aiuti 7, in programma il 19 gennaio su Rai 1? Le anticipazioni sui due nuovi episodi della serie tv, in onda in prima visione assoluta a partire dalle 21:30 circa, rivelano che l'operato di Suor Angela verrà messo in discussione dal Vescovo.

Un duro colpo per la suora ma anche per Azzurra, la quale deciderà di indagare per cercare di far emergere la verità dei fatti. Occhi puntati anche sulla new entry, Suor Teresa, la quale scoprirà un segreto legato a sua sorella.

Suor Angela bacchettata dal Vescovo: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 del 19 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 del 19 gennaio 2023, rivelano che Suor Angela riceverà una visita del tutto inaspettata da parte del Vescovo, il quale deciderà di presentarsi al convento per fare un bilancio del suo operato in questo ultimo periodo.

Peccato, però, che il giudizio del Vescovo non sarà affatto positivo e non si farà problemi ad evidenziarlo chiaramente alla suora interpretata da Elena Sofia Ricci, tanto da mettere in discussione le sue attività.

Un duro colpo per la suora, la quale proverà a distrarsi dopo questo sonoro richiamo, e cercherà di aiutare le ragazze del convento.

Intanto, però, tale ramanzina da parte del Vescovo non lascerà indifferente neppure Azzurra, disposta a scendere in campo in difesa della sua amata sorella.

Azzurra indaga per Suor Angela: anticipazioni Che Dio ci aiuti del 19 gennaio

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 in onda il 19 gennaio su Rai 1, rivelano che Azzurra deciderà di indagare per far emergere la verità e in questo modo riuscire a scagionare Suor Angela dalle accuse che le sono state mosse dal Vescovo.

Intanto Suor Teresa verrà a conoscenza di un segreto che ha a che fare con sua sorella: tale scoperta la spingerà a stabilirsi ad Assisi, dove soggiornerà più del previsto rispetto al tempo stabilito inizialmente.

Occhi puntati anche sulle vicende di Emiliano, il quale deciderà di tenere sotto controllo Sara, che sembra essersi cacciata in un vero e proprio guaio.

Azzurra si ritrova in crisi: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 del 19 gennaio

E poi ancora, le anticipazioni di questa seconda puntata della fiction trasmessa il 19 gennaio su Rai 1, rivelano che Azzurra si ritroverà in profonda crisi per le nuove vicende che si stanno verificando all'interno del convento.

Suor Teresa, invece, sarà pronta a portare a termine la sua "missione" al più presto per poi ritornare di nuovo a Parigi, dove intende riprendere in mano le redini della sua vita.

Le ragazze, intanto, faranno i conti con i loro problemi: Cate, ad esempio, è alla ricerca di risposte certe sul suo futuro e sulla sua vita.