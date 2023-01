Nuovo daytime di Amici il 17 gennaio: i fan aspettano da giorni spiegazioni su quello che è stato ribattezzato il "Capodanno-gate", ma gli addetti ai lavori continuano a sposare il silenzio su ciò che è successo in casetta la sera del 31 dicembre. Lorella Cuccarini ha rimproverato severamente NDG, uno degli allievi coinvolti, e l'ha avvertito che non avrà altre possibilità se dovesse sbagliare ancora.

Il confronto con la professoressa di Amici

I daytime di Amici continuano a confondere i fan su quello che è successo la notte di Capodanno in casetta, un episodio grave che è costato l'eliminazione a Valeria e a Tommy Dali.

Maria De Filippi e gli insegnanti non intendono rendere pubblico il fatto che ha portato alla messa in sfida dei sei ragazzi responsabili di un qualcosa che il pubblico non conosce con esattezza.

Le puntate pomeridiane che sono andate in onda lunedì 16 e martedì 17 gennaio, non hanno aiutato nel fare chiarezza sul "caso" che da quasi una settimana tiene banco sul web: gli addetti ai lavori, infatti, hanno solo accennato a quello che è accaduto dopo lo speciale di domenica, ovvero un duro confronto tra gli allievi coinvolti nel "fattaccio" e il resto della classe.

L'appuntamento odierno, per esempio, si è aperto con il faccia a faccia tra NDG e Lorella Cuccarini dopo l'ultima registrazione. La professoressa di canto ha esordio con un netto: "Ma come ti è venuto in mente di fare una cosa del genere?".

Anche in questo caso, però, nessuno ha fatto un chiaro riferimento al comportamento sbagliato che hanno avuto i ragazzi la sera del 31 dicembre.

Ultima chance per il cantante di Amici

A NDG è stato fatto presente che non potrà più commettere errori: Lorella Cuccarini ha informato l'allievo della sua squadra che non avrà altre possibilità dopo la sfida che gli ha permesso di salvarsi dall'eliminazione nella puntata precedente.

Anche Emanuel Lo ha incontrato Maddalena e l'ha criticata dicendole: "Sono profondamente deluso da quello che hai fatto, pensavo fossi diversa". L'insegnante ha fatto sapere alla ballerina che il suo banco è in bilico e che d'ora in poi non potrà usare il cellulare e dovrà andare a dormire alle 10 di sera.

Stesso duro discorso è stato fatto a Samu, definito dal suo tutor un "burattino" nelle mani di altre persone poco raccomandabili (i fan pensano a Wax che è stato accusato di fare il "capetto").

Il docente di hip-hop ha ricordato al suo alunno che rischia grosso perché il suo sfidante Paki è molto bravo e nella prossima registrazione potrebbe rubargli il posto nella scuola.

Il compito per la danzatrice di Amici

Samu è rientrato in casetta dicendosi preoccupato per il suo futuro nella scuola di Amici: Emanuel Lo, infatti, ha aggiunto una prova comparata di hip-hop alla sfida che l'allievo dovrà affrontare nel corso della 17esima puntata. L'insegnante ha elogiato lo sfidante Paki e le sue qualità, facendo cadere nello sconforto il titolare della classe.

Dopo un breve momento dedicato ad un compito che la maestra Celentano ha assegnato a Eleonora, il daytime è tornato a occuparsi dei due ballerini che alle 22 dovevano essere a letto su richiesta del loro docente di riferimento.

Emanuel ha chiamato una redattrice per chiedere se Samu e Maddalena stavano rispettando la nuova regola del "coprifuoco", e si è detto contento nello scoprire che entrambi erano già a dormire.