Sono quasi sette giorni che sul web non si parla d'altro che di quello che è successo nella casetta di Amici la notte di Capodanno. Dopo la messa in onda della sua eliminazione per mano di Cricca, Valeria ha smentito la teoria sulla noce moscata assunta da lei e dagli altri 5 ragazzi coinvolti nel provvedimento. Una nuova ipotesi che sta circolando tra i fan riguarda la presunta creazione di una miscela con succo di frutta e la spezia appena citata, la stessa che avrebbe causato malori e allucinazioni ad alcuni cantanti e ballerini della scuola.

Le novità dal pomeridiano di Amici

C'era grande attesa da parte dei fan di Amici per il primo daytime dopo la messa in onda dello speciale incentrato sul "Capodanno-gate". La puntata del 16 gennaio, infatti, è iniziata con un aggiornamento su quello che i sei ragazzi coinvolti nel provvedimento si sono detti qualche giorno prima di conoscere il loro destino.

Wax (bacchettato da Maria De Filippi in quanto "capobanda"), Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali e Valeria si sono coalizzati promettendosi "fedeltà" quando i due gruppi sarebbero stati riuniti: anche chi non ha subito il provvedimento si è confrontato in sala relax sull'atteggiamento da assumere con chi ha vinto la sfida ed è rientrato nel cast.

La casetta è stata divisa in due zone distinte per quasi una settimana, ovvero da 6 all'11 gennaio: chi non ha partecipato al "fatto grave" che da giorni è sulla bocca di tutti, ha preteso maggiore rispetto delle regole da parte dei "trasgressori".

I faccia a faccia dopo lo speciale di Amici

Ramon, Megan e Gianmarco si sono fatti portavoce del pensiero del gruppo di allievi che non ha subito la punizione per ciò che è successo la notte di Capodanno: tutti hanno concordato nel sostenere che Wax sarebbe il responsabile di un malessere generale nella casetta.

"Voglio stare da solo", ha replicato il cantante dicendosi pronto a isolarsi dal resto della classe per evitare di creare ulteriori problemi sia a sé stesso che agli altri.

"Non è il momento di fare la vittima", ha controbattuto l'unico ballerino che ha già la certezza di partecipare al serale.

Anche Angelina ha avuto qualcosa da ridire al compagno di classe che Arisa e Maria hanno definito il "capobanda" di tutta questa situazione.

Aaron è stato uno dei più diretti quando ha commentato: "Stava iniziando a capeggiare un po' troppo, dava sempre ordini. Secondo me non ha capito un cavolo, ha vinto la sfida ed è tornato quello di prima".

La puntata odierna, dunque, non ha fornito nuovi dettagli sul fatto grave che è costato l'eliminazione a Tommy Dali e a Valeria.

Il ritorno di Cricca ad Amici

Il daytime di Amici dl 16 gennaio è proseguito con l'incontro nella scuola tra Lorella Cuccarini e Cricca. Il ragazzo è rientrato nella classe vincendo la sfida con Valeria ad una settimana di distanza dalla sua eliminazione.

La professoressa di canto si è detta felicissima per la seconda possibilità che l'allievo ha avuto e gli ha anche consigliato di essere un po' più egoista quando rientrerà in casetta e tornerà a dividere lo stesso tetto con quattro compagni che si sono resi protagonisti di un episodio che gli addetti ai lavori continuano a definire grave ma non trasmettibile in televisione.

Rudy Zerbi, invece, ha chiesto ed ottenuto un faccia a faccia con Jore dopo averlo visto classificarsi secondo nella gara giudicata da Alessandro Cattelan. L'insegnante ha suggerito al neo alunno della sua squadra di tirare fuori la personalità, esattamente come gli ha detto il giurato, ma anche di non lasciarsi influenzare da altri titolari che potrebbero ergersi a "capetti" visto che lui è l'ultimo arrivato e non ha confidenza con il programma e le sue dinamiche.