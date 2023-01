Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della giornata del 18 gennaio 2023. Le novità riguarderanno in primis il palinsesto della rete ammiraglia, che verrà stravolto nel corso della seconda parte del pomeriggio, per lasciare spazio alla messa in onda del match Milan-Inter, valido per l'assegnazione della Supercoppa italiana 2023.

Tale match porterà a delle modifiche della programmazione e, una di queste, riguarderà la cancellazione di Avanti un altro, il fortunato game show del preserale condotto da Paolo Bonolis e ad un prolungamento per il talk show di Barbara d'Urso.

Salta Avanti un altro in daytime: cambio programmazione Mediaset 18 gennaio 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del 18 gennaio 2023 riguarderà la fascia del primo pomeriggio, il quale risulta stravolto per lasciare spazio alla messa in onda dell'atteso match di Supercoppa italiana tra Milan e Inter in programma dalle 20:00 in poi.

Tale appuntamento porterà ad una variazione di palinsesto per Canale 5, soprattutto nella seconda parte del pomeriggio.

È confermata la messa in onda della soap opera spagnola Un altro domani, in onda regolarmente nella fascia oraria delle 16:50.

A seguire, poi, ci sarà spazio per una nuova puntata in diretta i Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso che andrà in onda in versione "extra-large".

Pomeriggio 5 si allunga: cambio programmazione Mediaset 18 gennaio

Eccezionalmente per la giornata del 18 gennaio, l'appuntamento con Pomeriggio 5 sarà trasmesso nella fascia oraria che va dalle 17:25 alle 18:50 circa e non chiuderà come sempre alle 18:40, quando poi la linea passa a Paolo Bonolis.

Il cambio programmazione di questo mercoledì, infatti, interesserà la fascia del preserale: il game show condotto da Bonolis con la partecipazione in studio di Luca Laurenti non sarà in onda su Canale 5.

Subito dopo la puntata di Pomeriggio 5, a partire dalle 19:00, ci sarà spazio per l'edizione serale del Tg 5, in onda con un'ora di anticipo rispetto al previsto.

Milan-Inter in programma dalle ore 20:00 su Canale 5: cambio programmazione Mediaset del 18 gennaio

A seguire, poi, alle 19:30 sarà la volta di una puntata breve di Striscia la notizia: il tg satirico ideato da Antonio Ricci e condotto dalla coppia Greggio-Iacchetti, sarà trasmesso eccezionalmente per una durata complessiva di quindici minuti.

La messa in onda sarà assicurata fino alle 19:45, dopodiché ci sarà spazio per il pre-match tra Milan e Inter.

Il fischio di inizio della partita di Supercoppa italiana è fissato per le ore 20:00, dopodiché a seguire alle 23:10 ci sarà spazio per l'edizione notturna del Tg 5 diretto da Clemente Mimun.