Nel finale di stagione di Terra Amara non mancheranno colpi di scena che scombineranno tutte le trame e la felicità di Zuleyha e Yilmaz. Demir cambierà completamente, dimostrando il suo lato buono e capendo di aver commesso molti errori nel passato, tanto da concedere il divorzio ad Altun. Demir e Zuleyha si metteranno in macchina per andare dal notaio a sancire la loro separazione, ma ecco che Yilmaz sopraggiungerà con la sua vettura, effettuando un sorpasso pericoloso. La sua auto finirà nel burrone e in un attimo prenderà fuoco.

Nel frattempo, Mujgan sarà preoccupata per il piccolo Kerem Ali caduto dal divano a causa di una sua distrazione e non si darà pace: il bimbo si salverà?

Di seguito, le anticipazioni dei prossimi episodi.

Terra amara nuove anticipazioni: Demir e Zuleya vanno dal notaio per divorziare

Ormai tutto è deciso, Demir ha cambiato la sua vita e quella di Zuleyha. Dopo che la bella Altun ha lasciato casa, Sevda si prepara a marcare il territorio, senza aver timore di mostrare le sue intenzioni. Nel frattempo, Demir mantiene fede alla sua promessa e si dirige con Zuleyha in macchina in tribunale per avviare la procedura di divorzio.

Ogni cosa sembra procedere per il verso giusto, quando Nazire mette al corrente Yilmaz di quanto accaduto al povero Karme Ali, che è in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto dal divano. Akkaya, terrorizzato, lascia immediatamente la fabbrica e si precipita in tutta velocità per andare a sincerarsi delle condizioni del piccolo.

Il destino si metterà ancora contro di lui.

Anticipazioni di Terra amara: Yilmaz precipita in un burrone

Demir e Züleyha stanno procedendo felici verso il tribunale e si accorgono che un'auto è sulla loro traiettoria. In men che non si dica, la vettura li supera a tutta velocità e solo dopo qualche istante i due si accorgeranno che alla guida c'è Yilmaz, che è precipitato in un burrone.

Immediatamente, Demir scende dalla macchina e si dirige verso quella di Yilmaz, che inizia a prendere fuoco. Le portiere sono bloccate e il povero Akkaya ha perso i sensi, non può collaborare. La situazione sta per volvere in tragedia e Zuleyha non può fare altro che pregare.

Terra amara prossimi episodi: Demir estrae Yilmaz in condizioni disperate

Il tempo sembra essersi fermato, ma Demir con un gesto coraggioso, riesce a estrarre Yilmaz dall'auto prima che esploda. Yilmaz è in gravissime condizioni e deve essere trasportato subito in ospedale.

Secondo le anticipazioni di Terra amara, Yilmaz giungerà in condizioni disperate in ospedale, dove si trova anche Karem Ali. Zuleyha, ancora una volta, ha visto svanire in un attimo il suo sogno di essere felice.