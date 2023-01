Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata del 16 gennaio. Il palinsesto delle varie reti della tv di Stato subirà delle modifiche dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, il boss di "Cosa Nostra", arrestato questa mattina dai Carabinieri, in Sicilia.

La programmazione subirà delle modifiche ma, nel corso del pomeriggio, non sono previsti stop per Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera che sarà regolarmente in onda su Rai 1.

Il nostro generale in onda, a seguire speciale Tg 1: cambio programmazione Rai 16 gennaio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del 16 gennaio riguarderà la fascia della seconda serata, dove non ci sarà spazio per una nuova puntata della trasmissione Cronache criminali.

Il Tg 1 sarà in onda eccezionalmente con uno speciale a partire dalle 23:30 circa, dedicato alla notizia dell'arresto del boss Matteo Messina Denaro.

In prime time, invece, non sono previste variazioni di palinsesto sulla rete ammiraglia della tv di Stato: alle 21:30, subito dopo il classico appuntamento con il game show I Soliti Ignoti, andrà in onda la terza puntata della fiction Il Nostro generale.

Il nostro generale non slitta con la terza puntata su Rai 1

La serie incentrata sulle vicende del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sarà regolarmente in onda con il terzo dei quattro appuntamenti previsti di questa prima stagione, che al debutto ha registrato una media superiore ai tre milioni e mezzo di spettatori.

La fiction, quindi, continuerà a sfidare il Grande Fratello Vip 7, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, regolarmente in onda in prime time.

Non sono previsti cambi di programmazione neppure nella fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia, per la giornata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma: cambio programmazione Rai 16 gennaio

Subito dopo l'edizione delle 13.30 del Tg 1, che dedicherà ampio spazio alla notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro, la linea passerà a Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone.

A seguire, è confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 con una nuova puntata in prima visione assoluta.

I fan della soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina possono stare tranquilli: il pomeriggio di Rai 1 on subirà nessun tipo di stravolgimento per lasciare spazio al Tg 1, dopo la notizia dell'arresto del boss siciliano, latitante da ben trent'anni.

Su Rai 3, invece, cambia la programmazione della fascia mattutina: l'edizione del Tg 3 delle 12:00 non durerà, come sempre, venti minuti ma si allungherà fino alle 13:00 per fornire ulteriori dettagli e notizie sull'arresto del boss.