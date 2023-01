Francesca Chillemi torna a parlare di Can Yaman e del successo di Viola come il mare, la fiction che quest'anno li ha visti protagonisti nel prime time autunnale di Canale 5.

Francesca che si appresta a tornare in onda da protagonista con la settima stagione di Che Dio ci aiuti, ha commentato il grande successo che la serie Mediaset ha ottenuto in primis sui social, ammettendo che il merito va attribuito soprattutto al suo partener artistico.

Viola come il mare sbanca sui social: la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi domina

Nel dettaglio, Francesca Chillemi e Can Yaman sono stati la coppia protagonista dell'autunno televisivo Mediaset con la prima stagione di Viola come il mare.

La serie tv prodotta da Lux Vide ha registrato ottimi ascolti in tv, con una media di quasi tre milioni complessivi e numeri da capogiro anche sui social e sul web.

Su Instagram, in ambito televisivo, Viola come il mare è stato il titolo più ricercato dai fan, conquistando il primo posto in classifica mentre il nome di Francesca Chillemi si è piazzato al terzo posto.

Un vero e proprio trionfo per l'attrice ed ex Miss Italia, sempre più proiettata nel mondo delle fiction italiane, la quale ha commentato questo successo in una nuova intervista rilasciata a "Tv Sorrisi e Canzoni".

Le parole di Francesca Chillemi su Can Yaman

"Mi danno un premio? Mi piacerebbe riceverlo. Mi fa felice l'attenzione del pubblico, è un onore", ha dichiarato Chillemi commentando il grande successo di Viola come il mare, pur ammettendo che gran parte di questo successo va attribuito al suo collega, il divo turco Can Yaman che ha letteralmente stregato e ammaliato il pubblico italiano.

"Parte del successo dipende dal mio partner della serie, Can Yaman", ha dichiarato Francesca Chillemi che è tornata a parlare del suo collega dopo che, nei mesi scorsi, si era vociferato che i due non fossero rimasti in buoni rapporti dopo le riprese della fiction Mediaset.

In attesa di rivederla nuovamente sul set della seconda stagione di Viola come il mare, al fianco di Can Yaman, l'attrice si prepara a tornare in onda su Rai 1 con la settima stagione di Che Dio ci aiuti.

Il ritorno di Che Dio ci aiuti 7 in tv: Francesca Chillemi nuova protagonista

La fiction partirà il prossimo giovedì 12 gennaio e, questa volta, Azzurra avrà un ruolo di spicco all'interno delle nuove trame, dato che prenderà il posto di Suor Angela.

Il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci uscirà di scena nel corso della settima stagione, lasciando così le redini del convento nelle mani di Azzurra, che avrà il compito di "dirigere" e affrontare le varie situazioni che nasceranno nel corso delle varie puntate.