Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 9 al 13 gennaio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. La vicenda di Nunzio e Alice entrerà nel vivo tanto da coinvolgere anche Elena e Angela che si schiereranno su due fronti opposti. Sarà Viola a mediare tra le due affinché risolvano le questioni dei loro figli in maniera pacifica. Anche per Marina arriveranno dei momenti difficili da affrontare a causa del comportamento di Alice mentre Nunzio troverà un valido sostegno in Franco e Silvia.

Micaela continuerà a voler sedurre Samuel, incapace di resistere al suo fascino.

La difficile situazione tra Alice e Nunzio

Alice e Nunzio vivranno un ultimo incontro che inaspettatamente avrà delle conseguenze del tutto inaspettate. Ornella e Raffaele si accorgeranno che Viola è sempre più presa dalle questioni che riguardano Damiano e la sua ex compagna e per tale motivo cominceranno a preoccuparsi per la giovane donna. Guido invece comincerà a incuriosirsi in merito alle questioni sentimentali di Michele che, una volta rientrato a Napoli dopo aver soggiornato da Fabiana, si proietterà esclusivamente sul lavoro. Nunzio a sorpresa ammetterà le sue colpe nei confronti della nipote di Marina ma respingerà con forza tutte le accuse che gli verranno rivolte in merito alla vicenda.

Viola invece incapace di gestire i suoi crescenti sentimenti per Damiano farà il possibile per tenerlo lontano. Il ritorno a scuola di Bianca non sarà del tutto roseo. La ragazzina infatti continuerà a essere emarginata dai suoi compagni di classe a causa del suo legame con Antonello.

Franco e Elena in sostegno di Nunzio

Franco riuscirà a offrire il suo sostegno a suo figlio Nunzio preso dai problemi con Alice.

Anche Elena dal canto suo si mostrerà ragionevole e pronta ad aiutare sua figlia a prendere una giusta decisione in merito alla scelta giusta da fare per risolvere una volta per tutte la questione. Michele si preparerà invece ad affrontare un nuovo argomento in radio di grande attualità che lo impegnerà profondamente. Micaela insisterà con i suoi tentativi di seduzione nei confronti di Samuel che esasperato farà davvero fatica a resisterle.

Successivamente Nunzio si confiderà anche con Silvia che, decisa ad aiutarlo, lo consiglierà al meglio sul da farsi. Viola invece continuerà a mediare tra Angela e Elena che a causa dei loro figli faranno fatica a discutere in maniera calma e pacata. Le loro controversie infatti si trasformeranno in una vera e propria battaglia legale.

Brutto momento in casa Ferri

Per Marina, Roberto, Elena e Alice arriveranno dei momenti piuttosto difficili da superare. Proprio Alice però, in piena crisi a causa dei suoi sensi di colpa e dei sentimenti che prova per il figlio di Franco, riceverà un messaggio inaspettato. Infine Clara continuerà a indagare su Alberto per cercare di capire se è stato davvero lui a sottrarre i gioielli a Lia.