Giovanni rompe il silenzio su sua madre Adele dopo la partecipazione a C'è posta per te 2023. Nel corso della seconda puntata di questa edizione, trasmessa sabato 14 gennaio in tv, è stata raccontata la storia di questa mamma che ha chiesto aiuto alla trasmissione Mediaset per riallacciare il rapporto con suo figlio.

In un primo momento, però, Giovanni non sembrava ben predisposto a perdonare sua mamma e a mettere una pietra sopra al passato, tanto da decidere di chiudere la busta. Eppure, a distanza di un po' di tempo dalla fatidica registrazione del people show, ci sono stati degli importanti cambiamenti.

Giovanni rifiuta la madre a C'è posta per te: ecco cosa è successo fuori dallo studio

Nel dettaglio, Giovanni si era allontanato da sua mamma dopo la separazione dei genitori: il ragazzo scelse di schierarsi a favore del padre, deluso dal comportamento di Adele.

E, da quel momento in poi, ha interrotto ogni tipo di rapporto con sua madre che, tuttavia, non si è mai arresa e a distanza di tre anni ha scelto di chiedere aiuto a C'è Posta per te per riallacciare il legame con il figlio.

Tuttavia, malgrado i tentativi di Maria De Filippi di far ragionare il ragazzo, Giovanni aveva scelto di chiudere la busta e quindi evitare l'incontro con sua mamma in trasmissione.

Giovanni rompe il silenzio sulla mamma dopo C'è posta per te 2023

Il colpo di scena, però, è arrivato a distanza di un po' di tempo dalla registrazione di C'è posta per te. Giovanni ha rotto il silenzio sulla madre ed ha svelato di aver cambiato idea sulla donna.

"Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di riavvicinarmi di nuovo alla mia mamma", ha fatto sapere il ragazzo confermando così di aver ritrovato la serenità familiare con la donna che lo ha messo al mondo.

Una notizia annunciata sui profili social della trasmissione che ha entusiasmato i tantissimi fan che ieri sera hanno seguito il racconto di questa storia in televisione.

"Meno male, speriamo che questo ragazzo cresca anche mentalmente. Aveva fatto una brutta figura in tv, ma per fortuna ha rimediato", ha scritto un utente su Instagram commentando l'evolversi di questa vicenda mamma-figlio.

I fan di C'è posta per te commentano la vicenda di Giovanni e sua mamma Adele

"Evidentemente aveva subito il trauma della separazione dei suoi genitori, per questo era così duro. Bravo Giovanni, non ti pentirai di questa scelta di vita", ha scritto un altro spettatore social del people show di Canale 5.

"Bravo Giovanni, hai fatto bene a mettere da parte l'orgoglio e non dubitare più della tua mamma, nessuno di amerà mai più di lei", ha commentato un altro utente social della trasmissione di Maria De Filippi.

"Ha usato il cervello, l'importante che sia tornato il sereno in questa famiglia", ha scritto qualcun altro.

Intanto, anche questo sabato sera Maria De Filippi ha dominato la scena auditel con il suo C'è posta per te.

Maria De Filippi domina gli ascolti del sabato sera con C'è posta per te 2023

La trasmissione ha registrato una media complessiva di ben 4,9 milioni di spettatori in prime time, riuscendo a totalizzare più del 30% di share e picchi che hanno sfiorato il 40% durante la messa in onda.

L'ennesimo sabato trionfante per la conduttrice Mediaset che, grazie alle storie intricate del suo people show, ha battuto nettamente la concorrenza Rai.

La seconda puntata di Tali e Quali condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Loretta Goggi e Giorgio Panariello, ha registrato una media di tre milioni e mezzo di spettatori, ottenendo il 20,54% di share.

Numeri positivi per la prima serata di Rai 1 che, tuttavia, non sono bastati ad avere la meglio contro C'è posta per te, che si conferma leader indiscusso della sua fascia oraria.