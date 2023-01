Dana Saber è da sempre una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 7. L'ultima puntata connessa al suo personaggio è andata in scena nelle ultime ore con la modella marocchina che, stando ad una clip pubblicata su Twitter da un fan del programma, avrebbe canticchiato un motivetto in arabo. Fin qui nulla di male, se non che secondo alcuni la traduzione parlerebbe di una pesante stoccata ai danni di Giaele De Donà.

Tra le due come noto non corre buon sangue, nelle precedenti settimane Dana ha rincarato la dose sostenendo come Giaele non abbia personalità.

Che cos'è successo?

Non è la prima volta che Dana pronuncia all'interno della casa di Cinecittà delle parole in lingua madre.

Questa volta sul web è comparsa una clip, in cui la modella marocchina canticchia un brano in arabo. Secondo la traduzione effettuata da una fan del reality show, Saber avrebbe lanciato una frecciata ad una delle sue compagne d'avventura: "In nome di Allah Dio clemente e misericordioso, questa mi farà il malocchio, ha gli occhi brutti, lei ha una fronte come un'autostrada. E' gelosa, è gelosa".

Per chi era curioso della traduzione:



Dana (contro Giaele): In nome di Allah Dio clemente misericordioso, questa mi farà il malocchio, ha gli occhi brutti (inteso sempre come malocchio), e ha una fronte come un'autostrada. È gelosa... è gelosa...#GFvip

Non è chiaro se chi abbia operato la traduzione della canzone improvvisata dalla gieffina abbia o meno delle conoscenze in materia.

Dunque, si tratta solo di una supposizione.

Il commento di alcuni utenti del web

In attesa di capire se la traduzione corrisponda alla verità o meno, su Twitter il video sta facendo discutere i fan del programma.

Un utente si è detto convinto che Dana Saber abbia fatto riferimento a Giaele De Donà. Secondo un altro telespettatore invece alla modella andrebbe inflitto un provvedimento disciplinare se la traduzione fosse corretta.

Un altro utente ha affermato con sarcasmo: "Continuiamo a salvare Dana per eliminare Murgia mi raccomando", il riferimento è al fatto che i telespettatori si stanno dividendo su chi eliminare tra la stessa Dana e Nicole. Quest'ultima secondo alcuni sarebbe una persona violenta, il tutto a causa della burrascosa relazione avuta in passato con Andrea Maestrelli nel corso della quale, in un momento di rabbia, gli avrebbe tirato un piatto procurandogli una leggera ferita.

Tra i vari commenti, c'è chi ha giudicato l'episodio gravissimo quanto il gestaccio fatto da Elenoire Ferruzzi ai danni di Nikita Pelizon.

Il percorso di Dana Saber

Il percorso di Dana Saber nella casa del Grande Fratello Vip 7 è iniziato in salita.

La modella pochi giorni dopo essere entrata in gioco ha infatti avuto una serie di discussioni con quasi tutte le concorrenti del parterre femminile. Attualmente la gieffina sembra in sintonia soltanto con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. All'interno del programma Dana è stata spesso messa in discussione, tanto che questa settimana si trova al televoto eliminatorio, la sua permanenza all'interno della casa di Cinecittà è dunque a repentaglio.