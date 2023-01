Chi sono gli ospiti della terza puntata di C'è posta per te 2023 in onda sabato 21 gennaio? L'appuntamento con il people show ideato e condotto da Maria De Filippi continua a essere uno dei più seguiti della fascia serale di Canale 5, in grado di appassionare milioni e milioni di spettatori.

Anche questo sabato sera, Maria De Filippi sarà al timone di una nuova puntata, durante la quale non mancheranno gli ospiti famosi, pronti a mettersi in gioco per regalare un sorriso a un fan in studio.

Chi sono gli ospiti di C'è posta per te del 21 gennaio: ecco le anticipazioni

Le anticipazioni sugli ospiti della terza puntata di C'è Posta per te 2023, in programma sabato 21 gennaio, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Stefano De Martino.

L'ex ballerino professionista di Amici, attualmente diventato uno dei volti di punta della seconda rete Rai, è tra gli ospiti fissi della trasmissione di Maria De Filippi e anche quest'anno sarà presente in studio.

Stefano regalerà un sorriso a un ammiratore speciale, pronto a conoscerlo in trasmissione ricevendo questa sorpresa da parte di un familiare.

Stefano De Martino tra gli ospiti di C'è posta per te del 21 gennaio

Le anticipazioni sugli ospiti della terza puntata del people show di Canale 5 rivelano che, oltre a Stefano De Martino, ci sarà spazio anche per la presenza di un altro volto molto amato dal grande pubblico.

Il secondo ospite sarà Massimo Ranieri, attualmente impegnato con le riprese di una nuova serie televisiva destinata alla prima serata di Canale 5, in onda nel corso della prossima stagione televisiva.

Insomma, una terza puntata decisamente da non perdere quella di C'è posta per te, che sarà trasmessa sabato sera in prime time su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa.

Il trionfo auditel di Maria De Filippi con C'è posta per te 2023 su Canale 5

Intanto, dal punto di vista del''auditel, il people show del sabato sera di Maria De Filippi continua a dimostrare di non avere rivali.

La media delle puntate trasmesse quest'anno arriva a sfiorare la soglia dei cinque milioni di fedelissimi a settimana, con uno share complessivo che ha toccato il 30%.

Dati d'ascolto decisamente importanti per lo show, che al sabato sera mantiene la sua leadership incontrastata dal punto di vista auditel, riuscendo a battere Tali e Quali. Il varietà condotto da Carlo Conti, in queste prime settimane, si è fermato a una media di circa tre milioni e mezzo di spettatori, ottenendo il 20% di share circa.

Riuscirà anche questa settimana a consolidare la sua leadership sul pubblico del prime time?