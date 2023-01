Can Yaman rompe il silenzio televisivo e lo fa approdando in studio a C'è Posta per te, la trasmissione dei sentimenti del sabato sera di Maria De Filippi.

Il 7 gennaio, l'attore turco amatissimo dal pubblico italiano è stato ospite della prima puntata di questa nuova edizione, per fare una sorpresa ad una fan speciale.

E, per l'occasione, Can ha parlato anche del periodo che sta vivendo in questo momento, rivelando al pubblico di sentirsi solo.

Il ritorno di Can Yaman in tv, ospite a C'è posta per te del 7 gennaio

Nel dettaglio, Can Yaman è tornato in studio a C'è posta per te 2023 per fare una sorpresa ad una mamma e moglie speciale che, nel corso dell'ultimo periodo della sua vita, ha dovuto prendersi cura non solo dei suoi figli ma anche del marito, rimasto invalido.

Ed è stato proprio il marito che, per ringraziare sua moglie per i suoi sacrifici e per l'amore che gli ha dimostrato in quei momenti difficili, ha chiesto aiuto alla redazione del programma di Maria De Filippi, per permetterle di incontrare il suo idolo, il divo turco protagonista della fiction "Viola come il mare".

Can Yaman non si è tirato indietro e, in studio a C'è posta per te, ha ammesso di essere ammaliato da questa donna così forte, rivelando che avrebbe voluto avere anche lui al suo fianco una persona del genere.

L'attore turco Can Yaman rompe il silenzio nello studio di C'è posta per te

L'attore turco, infatti, ha rotto il silenzio dopo che per diversi mesi non ha concesso nuove interviste e lo ha fatto rivelando per la prima volta al pubblico di essere alle prese con un periodo non proprio facile della sua vita.

"Sono venuto da un altro Paese per conoscerti. Mi ha fatto molto effetto questa storia", ha svelato Can rivelando i motivi che lo hanno spinto ad accettare l'invito di Maria De Filippi per questa nuova ospitata nel suo seguitissimo C'è posta per te.

E, a tal proposito, l'attore ha ammesso che in questo periodo della sua vita avrebbe bisogno di avere al suo fianco una persona forte e coraggiosa, proprio come la donna della storia protagonista di questa sorpresa speciale durante la prima puntata del people show Mediaset .

'In questo periodo mi sento solo', le parole di Can Yaman a C'è posta 2023

"Sei fortissima. In questo periodo mi sento solo, magari avessi una persona forte come te e resiliente come te accanto a me", ha dichiarato Can Yaman nello studio di C'è posta per te.

Insomma un periodo non facile per il divo turco che, attualmente è impegnato con le riprese della nuova serie televisiva "El Turco", che sarà visibile nel corso della prossima stagione televisiva sulla piattaforma Disney+. Tra i prossimi impegni potrebbe esserci anche quello con L'Isola dei famosi, dove potrebbe essere l'inviato in Honduras per conto di Ilary Blasi.